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Автомобиль съехал с дороги в Пыльвамаа, один человек доставлен в больницу

rus.postimees.ee
Автомобиль съехал с дороги в Пыльвамаа, один человек доставлен в больницу
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Сегодня в 17.05 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в деревне Ристипало волости Ряпина с дороги съехал автомобиль Volkswagen Polo.

В машине находились три человека, один из которых был доставлен в больницу для проверки, сообщили в полиции.

«Сегодня дорожные условия снова стали зимними, поэтому полиция напоминает вам ехать в соответствии с дорожными условиями и избегать резких маневров», - заявила в воскресенье вечером пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.

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