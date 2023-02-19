Сегодня в 17.05 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в деревне Ристипало волости Ряпина с дороги съехал автомобиль Volkswagen Polo.
Автомобиль съехал с дороги в Пыльвамаа, один человек доставлен в больницу
Автомобиль съехал с дороги в Пыльвамаа, один человек доставлен в больницу
В машине находились три человека, один из которых был доставлен в больницу для проверки, сообщили в полиции.
«Сегодня дорожные условия снова стали зимними, поэтому полиция напоминает вам ехать в соответствии с дорожными условиями и избегать резких маневров», - заявила в воскресенье вечером пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.