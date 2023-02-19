Полиция поймала мужчин, ворующих топливо в Вирумаа

Сегодня Вируский уездный суд по ходатайству Вируской окружной прокуратуры взял мужчин под стражу.

Поздним вечером 17 февраля в 22.40 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию предприятия в деревне Кийкла волости Алутагузе Ида-Вируского уезда проникли двое посторонних мужчин, имевших очевидное намерение совершить кражу топлива.

«Внимательные местные жители в первую очередь сообщили о такой подозрительной деятельности собственнику предприятия, который лично выехал на место проверить обстановку и немедленно обратился в Центр тревоги», − сказала руководитель группы ведения производства по делам Ыйхвиского полицейского участка Маарья Яани.

На место происшествия выехало несколько полицейских патрулей. Один из мужчин был задержан на месте происшествия, а приехавший на место происшествия владелец предприятия оказал большую помощь полиции. Другой мужчина скрылся в лесу неподалеку, для его поиска были вызваны кинологи с собакой, и через некоторое время мужчина, который забрался на дерево в лесу, чтобы спрятаться, был найден. Полиция арестовала обоих 56-летних мужчин по подозрению в совершении преступления.

«Похвально, что жители этого района быстро сообщили о подозрительной активности», - сказала Яани.

Мужчинам удалось выкачать более 700 литров дизельного топлива из топливных баков на территории предприятия, с целью кражи. По словам Маарьи Яани, у полиции есть основания подозревать обоих мужчин в нескольких других кражах топлива в Ида и Ляэне-Вирумаа.

«У нас есть основания полагать, что эти мужчины действовали в Вирумаа систематически с сентября прошлого года и совершили еще несколько краж топлива, но все подробности мы выясним в ходе уголовного разбирательства», - добавила Яани.

Оба мужчины, задержанные по подозрению, совершили и другие преступления.

Сегодня Вируская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте мужчин, поскольку, по оценке прокуратуры, находясь на свободе мужчины могут продолжить совершать преступления.