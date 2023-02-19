Несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, 2022 год стал беспрецедентно успешным для брендов класса люкс, и есть оптимизм в отношении перспектив на этот год.
Какой экономический кризис? Люксовые бренды живут припеваючи
LVMH, крупнейшая в мире группа компаний класса люкс, отметила рост продаж в 2022 году на 23 процента до рекордных 79 миллиардов евро, а прибыль выросла на 17 процентов до 14 миллиардов евро.
LVMH была не единственной компанией, добившейся хороших результатов в отчетном году, многие конкуренты группы предметов роскоши также продемонстрировали уверенный рост. Французская компания Hermes, производящая предметы роскоши, в прошлом году увеличила продажи на 29 процентов до 11,6 миллиарда евро, а прибыль выросла на 38 процентов до рекордных 3,4 миллиарда евро.
Компания Kering, объединяющая бренды Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, также смогла увеличить продажи на 15 процентов, несмотря на тяжелые времена для своего флагманского бренда Gucci, и достигла оборота в 20 миллиардов евро. Прибыль Kering также выросла на 14 процентов до 3,6 миллиарда.
Производители автомобилей класса люкс тоже не остались в стороне. Ferrari также установила рекорд продаж в прошлом году, доведя свой оборот до пяти миллиардов евро. В прошлом году Ferrari удалось продать 13 221 автомобиль.
Аналитики несколько озадачены тем, как люксовым брендам удалось пережить неудачи в Китае и сохранить свои финансовые результаты. Считается, что ограничения на поездки оказали особенно сильное влияние на бренды класса люкс, поскольку китайские туристы играют все более важную роль в продажах на европейских улицах.
Аксель Дюма, генеральный директор Hermes, заявил, что они не видят негативного влияния со стороны Китая. Напротив, продажи компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) выросли на 30,7 процента.
Поскольку китайское правительство, похоже, решило положить конец политике нулевой терпимости к COVID-19, по последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика Китая должна начать восстанавливаться.
Поскольку ограничения в стране ограничили потребление и у китайцев стало больше денег на руках, бренды класса люкс рассчитывают на возрождение китайской экономики как на двигатель роста в 2023 году.
Аналитики швейцарской банковской группы UBS также считают, что 2023 год станет годом китайского потребителя, отмечая, что ограничения, вызванные пандемией, снизили долю Китая в мировых расходах на предметы роскоши до 17 процентов в прошлом году, по сравнению с 33 процентами до пандемии.
Однако финансовый директор LVMH Жан-Жак Гийони заявил журналистам, что он не ожидает быстрого возвращения китайских потребителей в Европу. Основное внимание будет уделяться обслуживанию китайских потребителей в их собственной стране.
Бернар Арно, генеральный директор LVMH и самый богатый человек в мире, также подчеркнул потенциал роста китайского рынка, представляя результаты деятельности группы.
«У нас есть основания быть уверенными, даже оптимистичными, в отношении Китая», - сказал Арно, заглядывая в будущее на этот год.
Арно Кадарт, управляющий активами, также описал китайский рынок как вулкан, готовый взорваться. «Китайцы накопили невероятное количество сбережений, и этот запас находится в руках класса покупателей предметов роскоши», - оценил он, добавив, что китайский рынок предметов роскоши может подскочить на 30 процентов в этом году.
Генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино посетил Китай в конце января и сказал, что был поражен тем, насколько переполнены магазины. «Это хороший знак», - сказал Пино, приветствуя решение китайских властей отказаться от политики нулевой терпимости.