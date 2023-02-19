Какой экономический кризис? Люксовые бренды живут припеваючи

LVMH, крупнейшая в мире группа компаний класса люкс, отметила рост продаж в 2022 году на 23 процента до рекордных 79 миллиардов евро, а прибыль выросла на 17 процентов до 14 миллиардов евро.

LVMH была не единственной компанией, добившейся хороших результатов в отчетном году, многие конкуренты группы предметов роскоши также продемонстрировали уверенный рост. Французская компания Hermes, производящая предметы роскоши, в прошлом году увеличила продажи на 29 процентов до 11,6 миллиарда евро, а прибыль выросла на 38 процентов до рекордных 3,4 миллиарда евро.

Компания Kering, объединяющая бренды Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, также смогла увеличить продажи на 15 процентов, несмотря на тяжелые времена для своего флагманского бренда Gucci, и достигла оборота в 20 миллиардов евро. Прибыль Kering также выросла на 14 процентов до 3,6 миллиарда.

Производители автомобилей класса люкс тоже не остались в стороне. Ferrari также установила рекорд продаж в прошлом году, доведя свой оборот до пяти миллиардов евро. В прошлом году Ferrari удалось продать 13 221 автомобиль.

Аналитики несколько озадачены тем, как люксовым брендам удалось пережить неудачи в Китае и сохранить свои финансовые результаты. Считается, что ограничения на поездки оказали особенно сильное влияние на бренды класса люкс, поскольку китайские туристы играют все более важную роль в продажах на европейских улицах.