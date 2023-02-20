Анализ ⟩ Центристы борятся за избирателя, обходя тему войны с русскими, но не забывая о ней с эстонцами

Перейдя в оппозицию, центристы стараются избегать любых рисков обвинения в прокремлевских симпатиях, ограничиваясь разбором локальных тем. Особенно это видно на контрасте с Партией реформ, которая в 2022 году проявила себя в основном во внешнеполитическом сегменте. Муниципальный патриотизм, обходящий «острые углы», работает на русскоязычного избирателя, каким его конструируют политики.