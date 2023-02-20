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Анализ ⟩ Центристы борются за избирателя, обходя тему войны с русскими, но не забывая о ней с эстонцами

Ян Левченко
, журналист
Центристы борются за избирателя, обходя тему войны с русскими, но не забывая о ней с эстонцами
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Фото: Tairo Lutter/eesti Meedia/scanpix

Центристы остаются крупнейшей оппозиционной партией, работающей с русскоязычным избирателем. Вероятно, с этим связано особое обращение центристов к теме войны в Украине. Пока лидер партии Юри Ратас заявляет о необходимости обеспечить победу Украины, русскоязычные центристы пытаются обходить эту тему или подмигивать другой стороне. Rus.Postimees проверял эти предположения по публикациям в соцсетях.

Перейдя в оппозицию, центристы стараются избегать любых рисков обвинения в прокремлевских симпатиях, ограничиваясь разбором местных тем. Особенно это видно на контрасте с Партией реформ, которая в 2022 году проявила себя в основном во внешнеполитическом сегменте. Муниципальный патриотизм, обходящий «острые углы», работает на русскоязычного избирателя, каким его конструируют политики.

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