Центристы остаются крупнейшей оппозиционной партией, работающей с русскоязычным избирателем. Вероятно, с этим связано особое обращение центристов к теме войны в Украине. Пока лидер партии Юри Ратас заявляет о необходимости обеспечить победу Украины, русскоязычные центристы пытаются обходить эту тему или подмигивать другой стороне. Rus.Postimees проверял эти предположения по публикациям в соцсетях.
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Анализ ⟩ Центристы борются за избирателя, обходя тему войны с русскими, но не забывая о ней с эстонцами
Центристы борются за избирателя, обходя тему войны с русскими, но не забывая о ней с эстонцами
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