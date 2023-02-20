Пн, 20.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Война в Украине, 362-й день ⟩ Байден покинул Киев после шестичасового визита

rus.postimees.ee
Байден покинул Киев после шестичасового визита
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Джо Байден и Владимир Зеленский.
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Evan Vucci

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 362-го дня войны, 20 февраля.

Ключевые слова
Наверх