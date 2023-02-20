Без России о России, Украине и войне: о чем говорили на Мюнхенской конференции

Усугубляет проблему то, что оперативно развернуть мощности военно-промышленного комплекса тоже не так просто. Расширение таких производств - это колоссальные инвестиции, на которые должны пойти собственники предприятий ВПК. А многие из них считают такие инвестиции рискованными: для того, чтобы они окупились, заказы на эти производственные линии должны поступать постоянно.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала такую ситуацию «дилеммой курицы и яйца», абсурдной на фоне того, что российские предприятия ВПК, по ее словам, работают в три смены.

«Я встречалась с европейскими производителями оружия… Они говорят: у них нет заказов. Будут заказы - будут инвестиции. Я им сказала: мы будем поддерживать Украину. Когда война закончится, мы все равно будем закупать вооружения, угроза все равно останется», - рассказывала она.

Во время Мюнхенской конференции главы МИД Украины и Германии отдельно встретились с производителями оружия из этих стран, но о результатах этой встречи не сообщалось.

Не время для диалога

На фоне многочисленных заявлений о том, что исходом войны в Украине должно стать поражение России, в сводках Мюнхенской конференции затерялся потенциально громкий анонс, сделанный китайским топ-дипломатом Ван И.

По его словам, в ближайшие дни Пекин представит свои предложения по политическому урегулированию «конфликта в Украине» - именно так называют войну китайские власти.