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Галерея ⟩ Победителем Тартуского лыжного марафона стал Хенри Роос, Веэрпалу на четвертом месте

rus.postimees.ee
Победителем Тартуского лыжного марафона стал Хенри Роос, Веэрпалу на четвертом месте
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Самый быстрый лыжник Тартуского марафона этого года Хенри Роос оставался лидером на протяжении большей части марафона, опередив многих бывших чемпионов.

На 32-м километре гонки в пункте Куутсе, от остальных отделилась группа лидеров из 10 человек, в которую вошли Хенри Роос – фаворит мужской гонки и претендентка на победу среди женщин Юстина Ковальчик-Текиели.

Половину марафона первым преодолел Хенри Роос, который и в прошлом году оказался самым быстрым среди эстонцев, а в этом году занял первое место. Его время 3:14.53.8. Андрес Юрсалу занял второе место с результатом 3:16.06.8, а Таави Кайв стал третьим с результатом 3:16.46.5. На четвертом месте – двухкратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу (+2.16,6).

В женском зачете первое место у польки Юстины Ковальчик-Текиели, она прошла трассу за 3:22.00.1. Мерилин Юрисаар из Эстонии заняла второе место с результатом 3:22.33,1, а Ноора Кивикко из Финляндии стала третьей с результатом 3:28.14,9.

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