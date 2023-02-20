Галерея ⟩ Победителем Тартуского лыжного марафона стал Хенри Роос, Верэрпалу на четвертом месте

На 32-м километре гонки в пункте Куутсе, от остальных отделилась группа лидеров из 10 человек, в которую вошли Хенри Роос – фаворит мужской гонки и претендентка на победу среди женщин Юстина Ковальчик-Текиели.

Половину марафона первым преодолел Хенри Роос, который и в прошлом году оказался самым быстрым среди эстонцев, а в этом году занял первое место. Его время 3:14.53.8. Андрес Юрсалу занял второе место с результатом 3:16.06.8, а Таави Кайв стал третьим с результатом 3:16.46.5. На четвертом месте – двухкратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу (+2.16,6).