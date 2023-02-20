Контавейт и Канепи все же сохранили свои позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт по-прежнему занимает 27-ю строчку (напомним, что в прошлом году она занимала вторую позицию – это была самая высокая строчка рейтинга для самой Контавейт, так и во всей истории эстонского тенниса).