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Контавейт и Канепи все же сохранили свои позиции в рейтинге WTA

rus.postimees.ee
Контавейт и Канепи все же сохранили свои позиции в рейтинге WTA
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Анетт Контавейт (слева) и Кайа Канепи.
Анетт Контавейт (слева) и Кайа Канепи. Фото: IMAGO/Mathias Schulz

Появились данные обновленной рейтинговой таблицы Женской теннисной ассоциации. Несмотря на то, что еще на прошлой неделе все опасались рекордного падения наших теннисисток, они все же сумели сохранить свои позиции.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт по-прежнему занимает 27-ю строчку (напомним, что в прошлом году она занимала вторую позицию – это была самая высокая строчка рейтинга для самой Контавейт, так и во всей истории эстонского тенниса).

Кайя Канепи осталась на 48-м месте.

Первую строчку бессменно занимает полька Ига Свентек, на втором Арина Соболенко (Беларусь), третье место у Джессики Пегулы (США).

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