Появились данные обновленной рейтинговой таблицы Женской теннисной ассоциации. Несмотря на то, что еще на прошлой неделе все опасались рекордного падения наших теннисисток, они все же сумели сохранить свои позиции.
Контавейт и Канепи все же сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Контавейт и Канепи все же сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт по-прежнему занимает 27-ю строчку (напомним, что в прошлом году она занимала вторую позицию – это была самая высокая строчка рейтинга для самой Контавейт, так и во всей истории эстонского тенниса).
Кайя Канепи осталась на 48-м месте.
Первую строчку бессменно занимает полька Ига Свентек, на втором Арина Соболенко (Беларусь), третье место у Джессики Пегулы (США).