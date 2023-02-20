Под угрозой срыва? Восьмая страна объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян

Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на главу Федерации бокса Швейцарии Андреаса Андерегга.

«Конечно, Швейцария — нейтральная страна, но нейтралитет не означает быть слепым и не иметь своего мнения — это подтверждается и решениями политического руководства Швейцарии», — заявил Андерегг.

Международная федерация бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре, несмотря на рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под флагами своих стран. Сначала от участия отказались США, Ирландия и Великобритания. Затем к ним присоединилась Канада, Финляндия, Польши и Чехии.