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Под угрозой срыва? Восьмая страна объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян

rus.postimees.ee
Под угрозой срыва? Восьмая страна объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян
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Боксер, иллюстративное фото.
Боксер, иллюстративное фото. Фото: AL BELLO

Проведение чемпионата мира по боксу находится под угрозой срыва – Швейцария стала восьмой страной, объявившей о своём отказе участвовать в соревнованиях из-за допуска россиян и белорусов.

Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на главу Федерации бокса Швейцарии Андреаса Андерегга.

«Конечно, Швейцария — нейтральная страна, но нейтралитет не означает быть слепым и не иметь своего мнения — это подтверждается и решениями политического руководства Швейцарии», — заявил Андерегг.

Международная федерация бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре, несмотря на рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под флагами своих стран. Сначала от участия отказались США, Ирландия и Великобритания. Затем к ним присоединилась Канада, Финляндия, Польши и Чехии.

Напомним также, что в попытке сохранить участников, Международная федерация бокса предложила спортсменам из бойкотирующих ЧМ стран регистрироваться на соревнования напрямую. Пока неизвестно, сколько боксеров пошли на это.

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