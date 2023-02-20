Герман Геринг продолжает активно функционировать. Он работает в Сибири агрономом. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора РФ (служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору).
Герман Геринг жив и работает в России
О том, что Герман Геринг здравствует и работает в России чиновником, сообщил известный российский журналист Олег Кашин. Публицист, переживший покушение на свою жизнь после перепалки с одним из лидеров партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, опубликовал скриншот с портретом мужчины по имени Герман Геринг и подписью «директор ФГБУ "Омский референтный центр Россельхознадзора"».
Rus.Postimees удостоверился, что это не шутка. Мы нашли эту страницу с российской биографией Геринга на сайте государственного ведомства РФ – Россельхознадзора. Эта организация контролирует сферу ветеринарии, карантина, защиты растений и другие вопросы фитосанитарного контроля.
Из российской биографии Геринга можно узнать, что его отца звали Яков. С начала горбачевской перестройки он работал агрономом на севере Казахстана в тракторной бригаде колхоза «30 лет КАЗ ССР», а в 90-е был бизнесменом и возглавлял в 1997 - 1999 годах производственный кооператив им. Энгельса. Последние 11 лет Герман Геринг трудится по другую сторону от границы в соседнем Омске в должности директора ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора».
Герман Геринг награжден тремя почетными грамотами регионального управления Россельхознадзора и одной благодарностью от столичного руководства этой службы.
Российский чиновник является тезкой одного из руководителей нацисткой Германии, шефа Люфтваффе, рейхсмаршала Великогерманского рейха, обергруппенфюрера СА и почётного обергруппенфюрера СС Германа Геринга. Второй по влиятельности после Адольфа Гитлера человек в партии нацистов после поражения Германии во Второй мировой войне оказался на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе, но до приговора Геринг не дожил. После приговора трибунала о смертной казни через повешение Геринг покончил жизнь самоубийством. Один из ближайших соратников Гитлера смог раздобыть яд прямо в тюремной камере.
Стоит отметить, что Россельхознадзор России в том числе, отвечает за обращение лекарственных средств для ветеринарного и безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами.
Что заставило родителей российского Германа Геринга через 18 лет после окончания Второй мировой войны дать ребенку имя одного из лидеров нацистской Германии, остается загадкой. Но стоит напомнить, что Северный Казахстан, где начал свой трудовой путь нынешний директор Омского референтного центра Россельхознадзора, в советском прошлом являлся местом куда депортировали «неблагонадежные» для тогдашнего Кремля группы населения и целые народы, в том числе немцев Поволжья.