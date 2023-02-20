Герман Геринг жив и работает в России

О том, что Герман Геринг здравствует и работает в России чиновником, сообщил известный российский журналист Олег Кашин. Публицист, переживший покушение на свою жизнь после перепалки с одним из лидеров партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, опубликовал скриншот с портретом мужчины по имени Герман Геринг и подписью «директор ФГБУ "Омский референтный центр Россельхознадзора"».





Rus.Postimees удостоверился, что это не шутка. Мы нашли эту страницу с российской биографией Геринга на сайте государственного ведомства РФ – Россельхознадзора. Эта организация контролирует сферу ветеринарии, карантина, защиты растений и другие вопросы фитосанитарного контроля.