На Ярвевана-теэ водитель выбрался из горящей машины, а она продолжила движение

«Когда я был на заправке Ülemiste Circle K, то заметил черный дым, затем небольшое пламя. Я попытался понять, что происходть. Затем я увидел человека в огне и сразу же позвонил в скорую помощь», – рассказал один из очевидцев, добавив, что скорая прибыла довольно быстро.

В то же время ехавший по Ярвевана-теэ в противоположном направлении водитель остановился, включил аварийные огни и стал тушить горящего человека снегом. Все это произошло за считанные секунды. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. По оценке очевидца, он получил серьезные ожоги, но не смертельные.

Около 9:00 движение на Ярвевана-теэ в направлении Мустамяэ было нарушено.

По сообщению Спасательного департамента, вызов на Ярвевана-теэ, где открытым огнем горела машины, был получен в 7:37. Спасатели потушили его к 7:51.