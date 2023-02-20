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В этом году вступит в силу невиданный ранее закон

Лийна Лакс
В этом году вступит в силу невиданный ранее закон
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Компьютер и приложения, фото иллюстративное.
Компьютер и приложения, фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В течение двух лет Эстония должна принять Закон о цифровом рынке. С одной стороны, он должен защищать пользователей, но с другой стороны, в закон включены положения, ограничивающие свободу людей.

В ноябре прошлого года в ЕС вступил в силу Закон о цифровом рынке (Digital Markets Act, DMA). С этого момента у Эстонии есть два года, чтобы ввести его в свое законодательство. Хотя изначально кажется, что закон применяется лишь к платформам-гигантам, постепенно он распространится на всю интернет-экономику.

Что за требования?

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