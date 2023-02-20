В этом году вступит в силу невиданный ранее закон

В ноябре прошлого года в ЕС вступил в силу Закон о цифровом рынке (Digital Markets Act, DMA). С этого момента у Эстонии есть два года, чтобы ввести его в свое законодательство. Хотя изначально кажется, что закон применяется лишь к платформам-гигантам, постепенно он распространится на всю интернет-экономику.