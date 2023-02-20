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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Оборудованный для кражи топлива фургон оказался в руках полиции

rus.postimees.ee
Оборудованный для кражи топлива фургон оказался в руках полиции
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Фургон Peugeot Partner, припаркованный во дворе здания полиции Пайде, на первый взгляд выглядит как одна из тысяч рабочих машин, курсирующих по дорогам Эстонии. Но ведь машина, приспособленная для сомнительных действий, и должна оставаться неприметной.

Немного изношенная и немного уставшая машина. Неопрятный двухместный салон, грузовой отсек без боковых стекол, задние двери с тонировкой – этот блекло-красный автомобиль поистине неприметен, вот разве что на нем отсутствуют номерные знаки и спереди, и сзади. 

Подвели просчеты

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