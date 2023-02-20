ФОТО И ВИДЕО ⟩ Оборудованный для кражи топлива фургон оказался в руках полиции

Немного изношенная и немного уставшая машина. Неопрятный двухместный салон, грузовой отсек без боковых стекол, задние двери с тонировкой – этот блекло-красный автомобиль поистине неприметен, вот разве что на нем отсутствуют номерные знаки и спереди, и сзади.