Ярван хочет заставить Eesti Energia продавать электроэнергию по более дешевой цене

По оценке Ярвана, Enefit Power, дочерняя компания Eesti Energia, воспользовалась текущей ситуацией на рынке электроэнергии, когда биржевая цена падает ниже установленной Департаментом конкуренции цены производителя универсальных услуг в размере 154,08 евро за мегаватт-час.

«Как известно, Enefit Power часто не продает свою электроэнергию продавцам электроэнергии в качестве универсальной услуги, а выступает посредником при обмене электроэнергии, компенсируя более высокую цену более дорогих часов разницей в цене более дешевых часов.

Поскольку Enefit Power может продавать электроэнергию только по цене универсальной услуги, другие продавцы электроэнергии не могут покупать электроэнергию по цене универсальной услуги у других производителей, поэтому, по нашему мнению, Enefit Power получает необоснованный доход путем монополизации рыночной ситуации», - объяснил Ярван в письме министру финансов Аннели Аккерманн.