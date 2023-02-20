Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван хочет изменить ожидания собственника Eesti Energia: если цена электроэнергии на бирже дешевле, чем цена универсальной услуги, энергетический концерн был бы обязан продавать электроэнергию потребителям и другим продавцам электроэнергии по биржевой цене.
Ярван хочет заставить Eesti Energia продавать электроэнергию по более дешевой цене
По оценке Ярвана, Enefit Power, дочерняя компания Eesti Energia, воспользовалась текущей ситуацией на рынке электроэнергии, когда биржевая цена падает ниже установленной Департаментом конкуренции цены производителя универсальных услуг в размере 154,08 евро за мегаватт-час.
«Как известно, Enefit Power часто не продает свою электроэнергию продавцам электроэнергии в качестве универсальной услуги, а выступает посредником при обмене электроэнергии, компенсируя более высокую цену более дорогих часов разницей в цене более дешевых часов.
Поскольку Enefit Power может продавать электроэнергию только по цене универсальной услуги, другие продавцы электроэнергии не могут покупать электроэнергию по цене универсальной услуги у других производителей, поэтому, по нашему мнению, Enefit Power получает необоснованный доход путем монополизации рыночной ситуации», - объяснил Ярван в письме министру финансов Аннели Аккерманн.
Для того чтобы ограничить возможности использования монополистической, с точки зрения министра, ситуации Enefit Power, он также хочет изменить ожидания владельцев концерна.