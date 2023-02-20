Смотрите, сколько заработал за свою седьмую медаль король биатлона Йоханнес Бе

Бе, которого называют королем биатлона, сумел завоевать медаль на каждой своей дистанции. Много говорили даже о семи золотых медалях, но 29-летний спортсмен все же остановился на урожае из пяти золотых медалей, одной серебряной и одной бронзовой. Тем самым он стал самым успешным спортсменом этого чемпионата мира.

Лыжный биатлон – одна из немногих спортивных дисциплин, на которых среди спортсменов распределяются и внушительные призовые. В Оберхофе спортсмен, ставший чемпионом мира в индивидуальном зачете, заработал 25 000 евро, за серебряную медаль он получил 19 000 евро, а за бронзу – 14 000 евро. За командный титул вручается 15 000 евро, которые распределили среди членов команды.

Бе выиграл медали в спринте, гонке преследования и в индивидуальном старте. Кроме того, у него победы в парной гонке и в смешанной эстафете. В составе норвежской эстафетной четверки он завоевал серебро, в общем старте пришлось примириться с бронзовой медалью.

Таким образом, на счет Бе поступит 110 000 евро. Кроме того, ожидается премия от Норвежской федерации биатлона.

«В прошлом году я построил очень дорогой дом. Так что потрачу эти деньги на покрытие кредита», - пошутил Йоханнес Тиннес Бе в интервью изданию Aftonbladet. Он также добавил, что призовые являются для него хорошим мотиватором.