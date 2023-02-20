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Смотрите, сколько заработал за свою седьмую медаль король биатлона Йоханнес Бе

...и на что он их потратит
Смотрите, сколько заработал за свою седьмую медаль король биатлона Йоханнес Бе
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Йоханнес Тиннес Бе.
Йоханнес Тиннес Бе. Фото: Anders Wiklund

На минувших выходных завершился чемпионат мира по биатлону, который проходил в немецком Оберхофе. Ожидаемо, что самой яркой звездой стал норвежец Йоханнес Тиннес Бе, который с каждой дистанции привозил по медали. Вместе с победами его ожидала и внушительная денежная премия.

Бе, которого называют королем биатлона, сумел завоевать медаль на каждой своей дистанции. Много говорили даже о семи золотых медалях, но 29-летний спортсмен все же остановился на урожае из пяти золотых медалей, одной серебряной и одной бронзовой. Тем самым он стал самым успешным спортсменом этого чемпионата мира.

Лыжный биатлон – одна из немногих спортивных дисциплин, на которых среди спортсменов распределяются и внушительные призовые. В Оберхофе спортсмен, ставший чемпионом мира в индивидуальном зачете, заработал 25 000 евро, за серебряную медаль он получил 19 000 евро, а за бронзу – 14 000 евро. За командный титул вручается 15 000 евро, которые распределили среди членов команды.

Бе выиграл медали в спринте, гонке преследования и в индивидуальном старте. Кроме того, у него победы в парной гонке и в смешанной эстафете. В составе норвежской эстафетной четверки он завоевал серебро, в общем старте пришлось примириться с бронзовой медалью.

Таким образом, на счет Бе поступит 110 000 евро. Кроме того, ожидается премия от Норвежской федерации биатлона.

«В прошлом году я построил очень дорогой дом. Так что потрачу эти деньги на покрытие кредита», - пошутил Йоханнес Тиннес Бе в интервью изданию Aftonbladet. Он также добавил, что призовые являются для него хорошим мотиватором.

«Конечно, деньги важны. Все, кто говорят другое, врут. Это наша работа, которой мы занимаемся 24 часа в сутки. Многие работают с восьми до четырех и идут домой. А мы все время должны собой заниматься и отказывать себе во многих вещах. Поэтому возникает приятное чувство, когда твою работу признают и ценят», - сказал он.

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