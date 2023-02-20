В социальных сетях во Франции разгорается скандал вокруг 30-летнего хавбека бретонцев Флавьена Тэ, пишет sport.ua. Сообщается, что тот якобы переспал с супругой партнера по команде Ловро Майера.
Все это ложь! Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера
Все это ложь! Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера
Флавьен Тэ резко отреагировал на сообщение, заявил, что все это является ложью, а также пригрозил тем, кто распространяет ложную информацию штрафом в 12 тысяч евро.
«Меня только что проинформировали о необоснованных и недопустимых слухах, циркулирующих в Twitter. Это посты, которые касаются моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба, неприемлемы. (…) Позор», - написал Тэ.
Le message de Flavien #Tait concernant ces soit disante rumeurs entre lui et l'entourage de Lovro #Majer. pic.twitter.com/ELfYWnFUhj— Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) February 19, 2023
Ключевые слова