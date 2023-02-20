Все это ложь! Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера

Флавьен Тэ резко отреагировал на сообщение, заявил, что все это является ложью, а также пригрозил тем, кто распространяет ложную информацию штрафом в 12 тысяч евро.

«Меня только что проинформировали о необоснованных и недопустимых слухах, циркулирующих в Twitter. Это посты, которые касаются моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба, неприемлемы. (…) Позор», - написал Тэ.