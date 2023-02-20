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Все это ложь! Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера

rus.postimees.ee
Все это ложь! Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера
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Флавьен Тэ.
Флавьен Тэ. Фото: STEPHANE MAHE

В социальных сетях во Франции разгорается скандал вокруг 30-летнего хавбека бретонцев Флавьена Тэ, пишет sport.ua. Сообщается, что тот якобы переспал с супругой партнера по команде Ловро Майера. 

Флавьен Тэ резко отреагировал на сообщение, заявил, что все это является ложью, а также пригрозил тем, кто распространяет ложную информацию штрафом в 12 тысяч евро.

«Меня только что проинформировали о необоснованных и недопустимых слухах, циркулирующих в Twitter. Это посты, которые касаются моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба, неприемлемы. (…) Позор», - написал Тэ.

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