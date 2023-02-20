Победитель Тартуского лыжного марафона Хенри Роос большую часть дистанции прошел в числе лидеров, оставив позади множество известных лыжников. В том числе он опередил и олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу, который не думал о победе, выходя на старт.
Оставшийся на Тартуском марафоне без медали Веэрпалу: мало тренировался, ничего не поделаешь
Оставшийся на Тартуском марафоне без медали Веэрпалу: мало тренировался, ничего не поделаешь
Веэрпалу, который на последнем питьевом пункте сумел сократить отставание от лидеров, пришел к финишу четвертым. Дистанцию в 63 км он преодолел за 3:17.10.3. Хенри Роосу он проиграл 2.16.6 минуты.
На финише Веэрпалу, который в феврале отметил 52-летие, сказал, что главной целью было преодолеть дистанцию, о победе он даже не думал.
«Конечно, было тяжело, откуда-то в мышцах возникли судороги, я мало тренировался, так что ничего не поделаешь», - подытожил он.
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