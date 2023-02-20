Оставшийся на Тартуском марафоне без медали Веэрпалу: мало тренировался, ничего не поделаешь

Веэрпалу, который на последнем питьевом пункте сумел сократить отставание от лидеров, пришел к финишу четвертым. Дистанцию в ​​63 км он преодолел за 3:17.10.3. Хенри Роосу он проиграл 2.16.6 минуты.

На финише Веэрпалу, который в феврале отметил 52-летие, сказал, что главной целью было преодолеть дистанцию, о победе он даже не думал.