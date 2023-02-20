Джо Байден прибыл в Киев
Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора.
Визит американского лидера в Киев ранее не анонсировался. В Белом доме сообщали, что 20-22 февраля Байден посетит Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и выступит с речью в преддверии годовщины российского вторжения в Украину.
Ранее СМИ сообщили о внезапных утренних пробкам в Киеве.
«Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта», - объясняли сайту ТСН в полиции Киева.
Одновременно с появлением сообщений о возможном визите Байдена в столицу Украины стало известно о том, что местные власти объявили воздушную тревогу в Киевской области. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что воздушная тревога в Киевской области связана с вражескими воздушными шарами, запусками которых противник пытается отвлечь внимание украинской противовоздушной обороны, передает «Интерфакс-Украина».