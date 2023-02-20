Джо Байден прибыл в Киев

Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора.

Визит американского лидера в Киев ранее не анонсировался. В Белом доме сообщали, что 20-22 февраля Байден посетит Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и выступит с речью в преддверии годовщины российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщили о внезапных утренних пробкам в Киеве.

«Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта», - объясняли сайту ТСН в полиции Киева.