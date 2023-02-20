Президент США Джо Байден прибыл в Киев в канун годовщины российского вторжения. О визите заранее не объявляли

О визите американского президента не было известно заранее, более того, Белый дом неоднократно заявлял, что организовать его нереально - обеспечить безопасность президента в воюющей стране не представляется возможным.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Gleb Garanich

Байден должен был посетить Польшу 20-22 февраля и встретиться с ее президентом Анджеем Дудой. Об этом визите Белый дом объявил заранее.