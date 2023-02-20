ФОТО ⟩ Доведенный до истощения в доме по уходу Ааво постепенно идет на поправку

«Когда он прибыл туда, он все еще был полностью скрючен. Он уже сам ест за столом, рисует», – говорит Гуннели, участвовавшая в передаче Kuuuurija, чей 63-летний дядя Ааво превратился в скелет, находясь в доме по уход Värska Südamekodu. Сейчас Ааво находится в другом доме по уходу и идет на поправку.