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Серебро на этапе Кубка мира: наши керлингисты в очередной раз показали класс

rus.postimees.ee
Серебро на этапе Кубка мира: наши керлингисты в очередной раз показали класс
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Марие Калдвеэ и Харри Лилль.
Марие Калдвеэ и Харри Лилль. Фото: Eero Vabamägi

Эстонская пара спортсменов-керлингистов Марие Калдвеэ и Харри Лилль заняли на домашнем этапе Кубка мира второе место, лишь немного уступив норвежцам.

Игры подгруппы Калдвеэ и Лилль прошли без поражений и обеспечили себе место в полуфинале. В полуфинале они победили финскую пару Бонни Нилхамн – Пааво Куосманен с уверенным перевесом 9:3.

В финале эстонская смешанная пара вышла против представителей Норвегии: Мартины Реннинг – Матиас Брянден. Исход напряженной игры стал ясен в последнем туре – эстонцам пришлось признать превосходство норвежцев со счетом 9:8. По итогам этапа кубка мира WCT Tallinn Masters Mixed Doubles 2023 наша пара заняла второе место.

Для Марие Калдвеэ и Харри Лилля домашний этап Кубка мира стал последним подготовительным турниром накануне чемпионата Эстонии, который пройдет в конце следующей недели. На нем они будут защищать титулы действующих чемпионов.

Турнир по керлингу среди смешанных пар WCT Tallinn Masters Mixed Doubles 2023 проходил в Таллинне седьмой раз. На нем были представлены Эстония, Финляндия, Швейцария, Литва, Австрия, Голландия, Норвегия и Италия.

Результаты игр находятся ЗДЕСЬ.

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