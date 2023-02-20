Колонка Postimees ⟩ Мюнхен подтвердил, что у Эстонии нет выбора

Нынешний Мюнхен сравнили с Мюнхеном 1938 года, когда Судетскую область отдали Гитлеру в надежде избежать новой крупной войны. Сравнение с Мюнхеном 1938 года может быть оправдано с точки зрения пессимизма, но уж точно не с точки зрения уступчивости Запада.

Снисходительное отношение закончилось несколько лет назад, когда по дипломатическим каналам Зеленскому рекомендовали пойти на требования России и отказаться от курса Украины на НАТО. Однако Украина осталась верна себе и Зеленский ответил после внезапного нападения, что не нуждается в транспорте, ему нужно больше оружия и боеприпасов. Это желание он повторял потом практически каждую неделю на протяжении всего года войны.