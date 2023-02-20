О недавно завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности ее участники говорили, что, несмотря на обычный и рутинный ход мероприятия, в воздухе витало предчувствие чего-то нехорошего. Для Эстонии это самый важный вывод из этой конференции.
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Колонка Postimees ⟩ Мюнхен подтвердил, что у Эстонии нет выбора
Мюнхен подтвердил, что у Эстонии нет выбора
Нынешний Мюнхен сравнили с Мюнхеном 1938 года, когда Судетскую область отдали Гитлеру в надежде избежать новой крупной войны. Сравнение с Мюнхеном 1938 года может быть оправдано с точки зрения пессимизма, но уж точно не с точки зрения уступчивости Запада.