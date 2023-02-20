Полиция запретила проводить церемонию награждения на ЧМ по биатлону

Шведское издание Expressen пишет, что за час до начала церемонии полиция сообщила, что ее следует отменить из соображений безопасности.

Обеспокоенность вызвали сильные порывы ветра, из-за которых в какой-то момент под угрозой срыва оказались и субботние эстафеты. За час до церемонии сообщили следующее: «Полиция остановила проведение церемонии награждения. Невозможно гарантировать безопасность. Главной причиной стало огромное количество динамиков и мониторов, установленных в зоне проведения церемонии. Поскольку в Оберхофе в субботу дул сильный ветер, полиция и бригады спасателей не были уверены, что установки будут достаточно безопасными для проведения мероприятия».