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Полиция запретила проводить церемонию награждения на ЧМ по биатлону

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Полиция запретила проводить церемонию награждения на ЧМ по биатлону
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ЧМ по биатлону, Оберхоф.
ЧМ по биатлону, Оберхоф. Фото: Sportida

Полиция запретила проводить церемонию награждения спортсменов на завершившемся вчера в Оберхофе чемпионате мира по биатлону.

Шведское издание Expressen пишет, что за час до начала церемонии полиция сообщила, что ее следует отменить из соображений безопасности.

Обеспокоенность вызвали сильные порывы ветра, из-за которых в какой-то момент под угрозой срыва оказались и субботние эстафеты. За час до церемонии сообщили следующее: «Полиция остановила проведение церемонии награждения. Невозможно гарантировать безопасность. Главной причиной стало огромное количество динамиков и мониторов, установленных в зоне проведения церемонии. Поскольку в Оберхофе в субботу дул сильный ветер, полиция и бригады спасателей не были уверены, что установки будут достаточно безопасными для проведения мероприятия».

Однако спортсмены не должны беспокоиться, что останутся без наград – мероприятие перенесено на сегодня.

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