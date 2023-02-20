Сегодня, 20 февраля, Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, которым Ромео Калда был условно-досрочно освобожден от отбывания пожизненного заключения. Суд установил, что устранение факторов риска, исходящих от Ромео Калда, затруднено и недостаточно для освобождения.
Окружной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Ромео Калда
Криминальная коллегия Тартуского окружного суда указала в своем постановлении, что соблюдены формальные основания для освобождения Ромео Калда, а именно то, что он отбыл наказание не менее 25 лет, как это предусмотрено законом в случае освобождения. При этом основной материальной предпосылкой освобождения является дальнейшее законопослушное поведение осужденного, то есть должны быть достаточные основания предполагать, что он более не будет совершать преступления. При установлении такого прогноза суд обладает широким усмотрением, и при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего пожизненное заключение, особенно важно учитывать обстоятельства совершенного преступления.
Чтобы оценить риск рецидива Ромео Калда, окружной суд пригласил эксперта. Окружной суд нашел верным научно обоснованное направление правосудия. Хотя многие судебные решения в конечном итоге остаются нормативными (правовыми), все же рекомендуется, чтобы юрист, принимающий нормативные решения, по возможности полагался на помощь ученых. Уголовная коллегия указала, что мы не можем игнорировать тот факт, что рецидивизм десятилетиями изучался (психологическими) научными методами, ученые разобрали целый ряд факторов, которые говорят за или против риска будущих преступлений. Одним из самых известных методов является OxRec (Oxfords Risk of Recidivism Tool), разработанный в Оксфордском университете, который был использован привлеченным экспертом.
Изучив заключение экспертизы и материалы дела, окружной суд установил, что имеется ряд обстоятельств, не позволяющих говорить о том, что риск совершения новых преступлений со стороны Ромео Калда очень низок и поэтому он не может быть освобожден.
Окружной суд указал, что уездный суд прав, что в пользу освобождения говорят ряд обстоятельств, выставляющих Ромео Калда в положительном свете: в частности, поведение Ромео Калда в тюрьме в течение последних почти 10 лет (учеба, окончание программ, работа, беседы со специалистами), но и различные ожидаемые условия жизни Ромео Калда на свободе, в том числе его поддержка несколькими разными людьми. Это подтверждает и экспертиза рецидивизма, которая сделала вывод, что по методу OxRec на основе статистических показателей вероятность того, что Ромео Калда станет рецидивистом, низкая. В первую очередь потому, что, в отличие от многих других людей, совершивших насильственные преступления, Ромео Калда не имеет проблем с алкоголем и не импульсивен. Однако, по мнению окружного суда, прогноз рецидивизма Ромео Калда не может рассматриваться как такой, который позволил бы ему выйти из тюрьмы только из-за этого.
Суд указал, что Ромео Калда совершил ряд преступлений, при этом некоторые из его преступлений носили особо тяжкий характер. Во-первых, он расчетливо убил (выстрелами в затылок) одного сообщника, так как считал его поведение неправильным исходя из криминальных ценностей. Во-вторых, он застрелил полицейского, прибывшего задерживать его, а также стрелял в других стражей порядка. В-третьих, он организовал избиение до смерти сокамерника в тюрьме. Имея в виду эти преступления, можно опасаться очень тяжких преступлений в будущем со стороны Ромео Калда. В такой ситуации заключенный может быть освобожден только в том случае, если риск этих новых преступлений очень низок. Однако, по мнению криминальной коллегии, это не так.
В деле о ранее совершенных преступлениях окружной суд обратил внимание на то, что три убийства произошли с достаточно большим промежутком (в 1994, 1996 и 2006 годах) и их характер был относительно разным. Убийства в аналогичной ситуации в короткий промежуток времени не происходили, что могло бы дать повод говорить о стечении плохих обстоятельств, которые могли бы и не повториться, но крайняя жестокость Ромео Калда проявлялась в разное время, с разными мотивами, в разных условиях. Поэтому устранение факторов риска, происходящих от Ромео Калда, затруднено.
Решение не вступило в силу. Аппеляция может быть подана в течение 15 дней.