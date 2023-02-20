Окружной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Ромео Калда

Окружной суд указал, что уездный суд прав, что в пользу освобождения говорят ряд обстоятельств, выставляющих Ромео Калда в положительном свете: в частности, поведение Ромео Калда в тюрьме в течение последних почти 10 лет (учеба, окончание программ, работа, беседы со специалистами), но и различные ожидаемые условия жизни Ромео Калда на свободе, в том числе его поддержка несколькими разными людьми. Это подтверждает и экспертиза рецидивизма, которая сделала вывод, что по методу OxRec на основе статистических показателей вероятность того, что Ромео Калда станет рецидивистом, низкая. В первую очередь потому, что, в отличие от многих других людей, совершивших насильственные преступления, Ромео Калда не имеет проблем с алкоголем и не импульсивен. Однако, по мнению окружного суда, прогноз рецидивизма Ромео Калда не может рассматриваться как такой, который позволил бы ему выйти из тюрьмы только из-за этого.

Суд указал, что Ромео Калда совершил ряд преступлений, при этом некоторые из его преступлений носили особо тяжкий характер. Во-первых, он расчетливо убил (выстрелами в затылок) одного сообщника, так как считал его поведение неправильным исходя из криминальных ценностей. Во-вторых, он застрелил полицейского, прибывшего задерживать его, а также стрелял в других стражей порядка. В-третьих, он организовал избиение до смерти сокамерника в тюрьме. Имея в виду эти преступления, можно опасаться очень тяжких преступлений в будущем со стороны Ромео Калда. В такой ситуации заключенный может быть освобожден только в том случае, если риск этих новых преступлений очень низок. Однако, по мнению криминальной коллегии, это не так.

В деле о ранее совершенных преступлениях окружной суд обратил внимание на то, что три убийства произошли с достаточно большим промежутком (в 1994, 1996 и 2006 годах) и их характер был относительно разным. Убийства в аналогичной ситуации в короткий промежуток времени не происходили, что могло бы дать повод говорить о стечении плохих обстоятельств, которые могли бы и не повториться, но крайняя жестокость Ромео Калда проявлялась в разное время, с разными мотивами, в разных условиях. Поэтому устранение факторов риска, происходящих от Ромео Калда, затруднено.