ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Помогут ли эстонские русские отобрать у Кремля право собственности на русский язык?

На прошлой неделе Госдума РФ приняла закон «о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Этот закон не вызывает особого удивления, поскольку он вполне вписывается в общий изоляционистский тренд российской политики последних лет.

Однако этот закон противоречит самой природе русского языка, который, в отличие от, например, эстонского, исторически складывался как имперский, и потому содержит в себе огромное множество заимствований. Ирония в том, что последовательно исполняя свой собственный закон, думцам придется отменить и название своего учреждения - «парламент», как Госдума пока еще продолжает определяться в российской конституции.

Путина могут официально наречь самодержцем

Впрочем, и само слово «конституция» выглядит подозрительно, его наверняка тоже заменят на какое-нибудь «соборное уложение». А любимый президентом Путиным «суверенитет» попросту переименуют в «самодержавие», а его самого - в «самодержца», что звучало бы достаточно честно. Не зря же все его сроки обнулили…

Парадокс состоит в том, что Путин, обвиняющий НАТО в желании «превратить Россию в Московию», фактически сам и ведет к такой ситуации. Все-таки империя с Петербургом в качесве столицы в свое время не изолировалась от окружающего мира, а, напротив, охотно впитывала европейские достижения, вместе с «прилагавшимися» к ним лексикой и терминологией. Сегодняшняя же Россия, противопоставляя себя Европе, фактически обрушивается в эпоху Московского царства.