Издание Politico сообщило, что частная военная кампания «Вагнер» планировала вмешиваться в эстонскую политику и делать это через EKRE.

Статья Politico цитирует научного сотрудника Балтийского оборонного колледжа Вильяра Вебеля, сказавшего, что «Вагнер» сотрудничал с EKRE.

«Сотрудничество (с «Вагнер» - прим. ред.) началось, потому что партия EKRE хотела выступить против радикально-либеральных партий, и они были довольны этим очень профессионально подготовленным пакетом», - сказал Politico Вильяр Веэбель.

В воскресенье Веэбель отметил в соцсетях: «Моя роль в этом расследовании заключалась не в том, чтобы что-то сказать, а в том, чтобы работать в долгосрочной перспективе в поисках связей и закономерностей».

Возглавляющий действующую в России частную военную компанию «Вагнер» Евгений Пригожин в 2019 году пытался вмешиваться в политическую систему Эстонии и в числе прочего поддержать Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к EC, пишет Politico.

Politico опубликовал подробный отчет о деятельности Пригожина и его частной армии «Вагнера», основанный на том, что, по его утверждению, было американскими дипломатическими отчетами и собственными внутренними документами Вагнера.

Сеть Пригожина уже много лет вмешивается в политические системы других стран, но в последние годы она пыталась распространить свои операции по дезинформации и политическому влиянию на страны Евросоюза, в том числе на Эстонию, желая спровоцировать появление антинатовских и антизападных настроений, пишет издание.