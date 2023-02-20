Научный сотрудник Балтийского оборонного колледжа Вильяр Веэбель пишет в соцсетях, комментируя статью Politico о желании ЧВК «Вагнер» сотрудничать с EKRE, что его роль в расследовании заключалась не в том, чтобы что-то сказать.
Научный сотрудник Балтийского оборонного колледжа дистанцировался от статьи Politico
Издание Politico сообщило, что частная военная кампания «Вагнер» планировала вмешиваться в эстонскую политику и делать это через EKRE.
Статья Politico цитирует научного сотрудника Балтийского оборонного колледжа Вильяра Вебеля, сказавшего, что «Вагнер» сотрудничал с EKRE.
«Сотрудничество (с «Вагнер» - прим. ред.) началось, потому что партия EKRE хотела выступить против радикально-либеральных партий, и они были довольны этим очень профессионально подготовленным пакетом», - сказал Politico Вильяр Веэбель.
В воскресенье Веэбель отметил в соцсетях: «Моя роль в этом расследовании заключалась не в том, чтобы что-то сказать, а в том, чтобы работать в долгосрочной перспективе в поисках связей и закономерностей».
Возглавляющий действующую в России частную военную компанию «Вагнер» Евгений Пригожин в 2019 году пытался вмешиваться в политическую систему Эстонии и в числе прочего поддержать Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к EC, пишет Politico.
Politico опубликовал подробный отчет о деятельности Пригожина и его частной армии «Вагнера», основанный на том, что, по его утверждению, было американскими дипломатическими отчетами и собственными внутренними документами Вагнера.
Сеть Пригожина уже много лет вмешивается в политические системы других стран, но в последние годы она пыталась распространить свои операции по дезинформации и политическому влиянию на страны Евросоюза, в том числе на Эстонию, желая спровоцировать появление антинатовских и антизападных настроений, пишет издание.
Согласно одному из документов, оперативники Пригожина планировали поддержать Консервативную народную партию в преддверии выборов в Европарламент 2019 года.
«Сотрудничество началось, потому что EKRE хотела выступить против радикально-либеральных партий, и они были довольны этим очень профессионально подготовленным пакетом», - сказал Politico Вильяр Веэбель, научный сотрудник Балтийского оборонного колледжа.
«Вагнер» хотели распространить в Эстонии антизападные нарративы Кремля, такие как «проблемы в Эстонии из-за ЕС», а также антинатовские сообщения и кампании против президента Керсти Кальюлайд и лидера Партии реформ Кайи Каллас.
Информации о том, выполняли ли оперативники Вагнера конкретный план перед выборами в Европарламент 2019 года, нет. По словам представителя компании Meta, владеющей Facebook, предложенные в документе названия групп не существуют в социальной сети.
Однако, эксперты изучили социальные сети и страницы в социальных сетях и обнаружили, что Вагнер создавал группы в Facebook и его российском аналоге «ВКонтакте», чтобы попытаться разжечь социальную напряженность.
По данным добровольческого антипропагандистского объединения Кайтселийта Propastop, в то время в эстонских социальных сетях начал широко распространяться хэштег #ESTexitEU. Тогда же в Facebook начали распространяться мемы и карикатуры, унижающие президента Кальюлайд. Об этом Postimees писали в 2019 году.
В конечном счете, влияние операции трудно измерить, но эксперты говорят, что усилия были небольшими и их действия прекратились быстро. Facebook и Twitter заблокировали учетные записи, связанные с сетью.
Партия EKRE отказалась комментировать статью Politico. Представитель Meta подтвердил, что Facebook удалил группу «Эстонеры» в конце 2018 года и подозревает, что операцию провела сеть Пригожина.
«Вагнер» хотел распространить в Эстонии антизападные нарративы Кремля, такие как «проблемы в Эстонии из-за ЕС», а также антинатовские сообщения и кампании против тогдашнего президента Керсти Кальюлайд и лидера Партии реформ Кайи Каллас.
Отсутсвует информация о том, выполняли ли оперативники Вагнера конкретный план перед выборами в Европарламент 2019 года. По словам представителя Meta, владельца Facebook, названия групп Facebook, предложенные в документе, на самом деле в соцетях созданы не были.
Эксперты изучили страницы в соцсетях и обнаружили, что «Вагнер» создавал группы в Facebook и его российском аналоге «ВКонтакте», чтобы попытаться разжечь социальную напряженность.