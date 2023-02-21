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Пеэтер Тайм: Байден безжалостно потроллил Путина

Павел Соболев
, журналист
Пеэтер Тайм: Байден безжалостно потроллил Путина
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  • Байден в Киеве стал очень резким контрастом по отношению к Путину в бункере
  • Вчера весь мир увидел, что НАТО легко может закрыть украинское небо
  • Китай не может позволить себе потерять американский рынок, поэтому прямо Россию оружием не поддержит

Президент США Джо Байден 20 февраля совершил неожиданный визит в Киев. О том, какой сигнал этим визитом Байден послал Кремлю, в очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, рассуждал политолог Пеэтер Тайм.

- Вчера президент США Джо Байден совершил визит в Киев, в ходе которого он вновь пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Байден также анонсировал новый транш военной помощи Киеву, еще на полмиллиарда долларов, и сказал, что в любом случае захватническая война Путина терпит неудачу. Можно ли сказать, что самый главный смысл вчерашнего прибытия Джо Байдена в Киев - это отправка четкого сигнала России, что США ни в коем случае не допустят поражения Украины в этой войне?

- Наверное, только в первые месяцы этой войны еще можно было допустить, что Запад может быть сломлен и что он перестанет поддерживать Украину. Что Запад пересмотрит свою позицию, или что общественное мнение в западных странах заставит западных политиков отказаться от поддержки Украины. Однако со временем такие сомнения пропали, и сигналы о том, что Запад будет непреклонно и неограниченно поддерживать Украину, поддерживать вплоть до ее победы в войне, поступают в Россию каждый день. Так происходит уже многие месяцы.

Поэтому я не склонен видеть в визите Байдена в Киев в самую уж первую очередь политический или символический жест. Я не думаю, что этот визит имел целью стать подтверждением проводимой Вашингтоном политике. Я считаю, что это был троллинг. Путлер дает много поводов издеваться над собой, но самые главные мемы связаны с тем, что он не вылезает из бункера.

Ну, кто-то может поспорить с этим. Сказать, что, мол, иногда все-таки вылезает. Где-то он трогает шишки, где-то встречает каких-то женщин, якобы матерей погибших вояк. Но факт остается фактом: он ни разу не появлялся на линии фронта. Она даже не приближался к ней.

Ну, один раз в каком-то сюжете было показано, что он якобы находился в каком-то командном пункте в Ростовской области. Я этому, конечно, не верю. Еще говорят, что поездки совершает его двойник. Так или иначе, а рядом с окопами, под бомбежками, он не появлялся. С солдатами на фронте он не разговаривал.

Правда, 31 декабря постояли какие-то вояки за его спиной. Но это тоже, по всей вероятности, было снято в каком-то бункере. В общем, я уверен, что это был троллинг со стороны Байдена, который был особенно уместен в той ситуации, когда пропаганда в стране, имеющей 70-летнего президента, любит смеяться над 80-летним президентом другой страны, намекая на то, что он старый, ничего не помнит, что он дурачок. Что он нерешительный и трусливый.

Вчера Байден очень четко ответил этой пропаганде. И поэтому у российских пропагандистов пятую точку вчера разрывало по полной.

- Многие эксперты обращают внимание на то, что Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом за несколько дней до первой годовщины начала войны России против Украины и всего за один день до ежегодного послания российского президента Владимира Путина парламенту. Можно ли допустить, что после этого визита в текст послания Путина пришлось вносить очень серьезные поправки? Путин сказал сегодня про приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это визит Байдена в Киев навел Путина на такую мысль?

- Наверное, это как раз та единственная вещь, которую спичрайтеры за ночь смогли дописать в путинскую речь. Конечно, Путин очень уязвлен тем, что Байден приехал в Киев.

Ведь такие вещи, как незыблемость поддержки Украины, приверженность идее победы Украины над Россией военным путем, все эти самые серьезные и важные вещи Байден мог бы сказать Зеленскому и в Варшаве, куда Зеленский мог бы приехать. Однако лидер самой сильной и самой влиятельной страны мира не побоялся сесть в поезд и приехать в Киев. Не побоялся находиться в Киеве в тот момент, когда там работали сирены воздушной тревоги. По сути, Байден предложил Путину попробовать сделать что-то подобное.

- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом уведомил Россию о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до прибытия американского президента в Украину. Это было сделано для того, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к конфликту двух ядерных держав. Власти США были абсолютно уверены, что Россия, узнав, что Байден прибыл в Киев, не станет в этот день выпускать по Киеву ракеты и снаряды? Что есть красные линии, которые Россия ни в коем случае не перейдет?

- Опять красные линии! Красные линии там, красные линии здесь. Начнем с того, что США повели себя вчера как типичные джентльмены. Они дали вчера своему самому заклятому врагу, который все время обещает уничтожить Вашингтон, конкретную информацию, что президент Байден едет в Украину. Мол, через два часа будем на месте. Не сомневаюсь, что Москве даже сообщили, что Байден прибывает в Киев именно поездом. В обычном вагоне, в обычном купе.

Давайте теперь вспомним, с чего началось активное употребление термина «красные линии» в этой войне. Его в начале войны стали применять в отношении идеи закрыть небо над Украиной. Говорилось о том, что если НАТО это сделает, то Россия сразу воспримет это как объявление войны со стороны НАТО. Этого боялись, и говорили, что за эту красную линию нельзя заходить. Иначе будет эскалация, ну и так далее.

Что мы видели вчера? Мало того, что вчера администрация Байдена в сотрудничестве с киевской властью троллила Путлера. Вчера США закрыли небо над Украиной, потому что этот поезд, на котором ехал Байден, с неба охраняли американские истребители. При этом россиийская пропаганда все время повторяет, что американские истребители в украинском небе - это красная линия. Что Россия не допустит ни одного натовского самолета в этом небе.

Вчера в украинском небе были американские истребители, и по логике российской пропаганды, Россия должна была бы уже вовсю бомбить Вашингтон, Париж, Берлин, потому что НАТО перешло сразу так много красных линий. Но ничего же такого не происходит.

- Вчера американская пресса сообщила, что США предостерегли Пекин от военных поставок России. В Вашингтоне полагают, что такие поставки могут привести к эскалации конфликта, если в конфронтацию вступят с одной стороны Россия и Китай, а с другой - США и НАТО, поддерживающие Украину. О каких последствиях Вашинтгон предупредил Пекин?

- Эти последствия настолько очевидны, что мне даже не понятно, почему о них еще Вашингтоном делаются предупреждения. Китай и сам прекрасно знает, что последует. Если Китай сделает что-то наперекор американским интересам, Китай потеряет своего самого крупного торгового партнера. Потому что этим партнером являются именно США.

Америка просто ничего не будет покупать у Китая. Конечно, это произойдет не сразу. Америке будет не просто с этим справиться, но если Германия в итоге справляется без российского газа, то и США переживут потерю торговых отношений с Китаем. Мир большой, и США обязательно найдут себе новых торговых партнеров.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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