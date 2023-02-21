Пеэтер Тайм: Байден безжалостно потроллил Путина

Ну, кто-то может поспорить с этим. Сказать, что, мол, иногда все-таки вылезает. Где-то он трогает шишки, где-то встречает каких-то женщин, якобы матерей погибших вояк. Но факт остается фактом: он ни разу не появлялся на линии фронта. Она даже не приближался к ней.

Ну, один раз в каком-то сюжете было показано, что он якобы находился в каком-то командном пункте в Ростовской области. Я этому, конечно, не верю. Еще говорят, что поездки совершает его двойник. Так или иначе, а рядом с окопами, под бомбежками, он не появлялся. С солдатами на фронте он не разговаривал.

Правда, 31 декабря постояли какие-то вояки за его спиной. Но это тоже, по всей вероятности, было снято в каком-то бункере. В общем, я уверен, что это был троллинг со стороны Байдена, который был особенно уместен в той ситуации, когда пропаганда в стране, имеющей 70-летнего президента, любит смеяться над 80-летним президентом другой страны, намекая на то, что он старый, ничего не помнит, что он дурачок. Что он нерешительный и трусливый.

Вчера Байден очень четко ответил этой пропаганде. И поэтому у российских пропагандистов пятую точку вчера разрывало по полной.