Президент США Джо Байден 20 февраля совершил неожиданный визит в столицу Украины. Какой сигнал был послан этим сенсационным визитом Кремлю? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с политологом Пеэтером Таймом.
В студии Postimees Пеэтер Тайм: в чем главное значение визита Джо Байдена в Киев?
- Джо Байден во время пребывания в Киеве вновь пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он также анонсировал новый транш военной помощи Киеву, еще на полмиллиарда долларов, и подчеркнул, что пусть впереди остаются трудные месяцы войны, но в любом случае захватническая война Путина потерпит неудачу. Можно ли сказать, что самый главный смысл вчерашнего прибытия Джо Байдена в Киев - это отправка четкого послания России, что США ни в коем случае не допустят поражения Украины в этой войне?
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом уведомил Россию о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до прибытия американского президента в Украину. Это было сделано для того, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к конфликту двух ядерных держав. Власти США были абсолютно уверены, что Россия, узнав, что Джо Байден прибыл в Киев, не станет в этот день выпускать по Киеву ракеты и снаряды?
- Вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции описала российские зверства во время войны в Украине и назвала их преступлениями против человечности. Харрис обратилась ко всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководству, с обещанием, что все они будет привлечены к ответственности. Можно ли в этом выступлении Харрис в Мюнхене увидеть нечто вроде увертюры к визиту Байдена в Киев, в том смысле, что Харрис нарисовала перспективы того, что ждет Россию после поражения, а Байден приехал в Киев обсудить с украинским коллегой, как приблизить это поражение?