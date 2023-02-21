В студии Postimees Пеэтер Тайм: в чем главное значение визита Джо Байдена в Киев?

- Джо Байден во время пребывания в Киеве вновь пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он также анонсировал новый транш военной помощи Киеву, еще на полмиллиарда долларов, и подчеркнул, что пусть впереди остаются трудные месяцы войны, но в любом случае захватническая война Путина потерпит неудачу. Можно ли сказать, что самый главный смысл вчерашнего прибытия Джо Байдена в Киев - это отправка четкого послания России, что США ни в коем случае не допустят поражения Украины в этой войне?

- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом уведомил Россию о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до прибытия американского президента в Украину. Это было сделано для того, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к конфликту двух ядерных держав. Власти США были абсолютно уверены, что Россия, узнав, что Джо Байден прибыл в Киев, не станет в этот день выпускать по Киеву ракеты и снаряды?