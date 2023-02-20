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«Я паркуюсь так два года, проблем не возникало»: машина политика с предвыборной рекламой мешает пешеходам

rus.postimees.ee
«Я паркуюсь так два года, проблем не возникало»: машина политика с предвыборной рекламой мешает пешеходам
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Припаркованная в неправильном месте машина члена партии «Отечество».
Припаркованная в неправильном месте машина члена партии «Отечество». Фото: Скриншот из видео

Читатель Rus.Postimees обратился в редакцию с вопросом: почему две машины с рекламой «Отечества» припаркованы в не предназначенном для этого месте - на тротуаре? Rus.Postimees связался с владельцем машины, председателем фракции «Отечества» Прийтом Сибулем. По его словам, он паркуется так два года, и ранее проблем у него не возникало. 

«Я паркуюсь там два года - с момента, как мы туда переехали. Это земля, которая относится к дому, принадлежащему товариществу. Парковочные места нашей квартиры находятся именно там, где я припарковался», - говорит Сибуль.

Две машины с рекламой «Отечества», припаркованные на тротуаре. 
Две машины с рекламой «Отечества», припаркованные на тротуаре. Фото: Скриншот из видео
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