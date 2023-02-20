Читатель Rus.Postimees обратился в редакцию с вопросом: почему две машины с рекламой «Отечества» припаркованы в не предназначенном для этого месте - на тротуаре? Rus.Postimees связался с владельцем машины, председателем фракции «Отечества» Прийтом Сибулем. По его словам, он паркуется так два года, и ранее проблем у него не возникало.
Для подписчиков
«Я паркуюсь так два года, проблем не возникало»: машина Прийта Сибуля с предвыборной рекламой мешает пешеходам
«Я паркуюсь так два года, проблем не возникало»: машина Прийта Сибуля с предвыборной рекламой мешает пешеходам
«Я паркуюсь там два года - с момента, как мы туда переехали. Это земля, которая относится к дому, принадлежащему товариществу. Парковочные места нашей квартиры находятся именно там, где я припарковался», - говорит Сибуль.
Ключевые слова