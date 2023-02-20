Машинисты Elron требуют роста зарплат и грозят забастовкой

Длившееся семь месяцев общение с работодателем по поводу оплаты труда машинистов локомотивов и регулировщиков не привело к подписанию коллективного договора на 2023 год, в связи с чем Эстонский профсоюз железнодорожников решил обратиться за помощью к государственному примирителю.

Руководитель Эстонского профсоюза железнодорожников Олег Чубаров рассказал, что неоднократно обращался к министру и чиновникам, чтобы объяснить необходимость повышения зарплаты.

«Работодатель теряет хороших работников, они уходят с предприятия – годы непрерывной сверхурочной работы вызывают у людей стресс на работе и напряжение дома. Деятельность с годами стала более интенсивной, люди работают через силу, но прожить на то, что им предусмотрено за рабочие часы, невозможно. Работодатель говорит о средней по Эстонии зарплате, но в нее включены сверхурочные и премии – этого недостаточно за такую работу», – отметил он.

Решение работодателя быть непреклонным в переговорах и поднять зарплату машинистов и регулировщиков до предложенного им самим уровня не оправдывает ожиданий профсоюза и работников. В течение многих лет шли разговоры о низком уровне зарплаты и слишком незначительном ее повышении, не покрывающем инфляцию.

Доверенное лицо отдела Elron Александр Якушев подтвердил, что машинисты готовы к забастовкам и организации различных акций. «Забастовка не является отдельной целью, мы хотим достичь соглашения с работодателем и поэтому готовы идти на переговоры посредством государственного примирителя», – сказал Якушев.