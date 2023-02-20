Бывший командующий Силами обороны: когда речь шла о российской угрозе, Эстонию считали упрямым подростком

Мы можем очень точно указать момент в истории, когда Эстония формально прекратила свою роль буфера между Востоком и Западом. 29 марта 2004 года мы стали членом НАТО, и граница альянса переместилась в Нарву.

Я использую слово «формально», потому что в то время я был главой Сил обороны и точно помню, что членство в НАТО не особо изменило отношение к тому, что регион Балтии по-прежнему является чем-то вроде пограничной зоны между ними. Когда мы говорили о постоянной угрозе демократии со стороны России, Запад по-прежнему смотрел косо. Такие мысли считались упрямой юностью нашей демократий, в детстве мы пережили травмы и обиды.

Даже в 2008 году, когда Россия отбирала части Грузии, и в 2014 году, когда началось расчленение Украины, Запад продолжал верить, что путинский режим можно направить на мирную демократию словами.

Мы были умнее: укрепили союзнические отношения, развили широкую государственную оборону, исходя из воли к обороне, провели строительные работы в Эмари и Тапа, чтобы можно было разместить здесь силы, сдерживающие Россию. Свои шаги сделали латыши, литовцы, поляки. Нельзя недооценивать важность этих шагов в обеспечении собственной безопасности — именно поэтому Путин в конечном итоге выбрал в качестве своей жертвы Украину, а не какую-то страну Балтии.

Россия отравляет наши чувства