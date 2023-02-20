«Я продолжаю думать, что этого не произойдет». Именно так генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем вступительном слове на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году оценил вероятность того, что Россия вторгнется в Украину. Через неделю началась война, вспоминает бывший командующий Силами обороны Тармо Кыутс («Отечество»).
Бывший командующий Силами обороны: когда речь шла о российской угрозе, Эстонию считали упрямым подростком
На конференции этого года больше не было наивности. Президент Франции Эммануэль Макрон, большую часть прошлой весны и лета разговаривавший по телефону с Владимиром Путиным, заявил, что сейчас не время для диалога с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что любой, кто имеет возможность направить технику в Украину, должен сделать это без промедления, хотя сама Германия по-прежнему не торопится с отправкой помощи.
Послания, представленные Шольцем, Макроном, а также другими западными лидерами в Мюнхене, конечно, не являются для нас чем-то новым. Весь последний год в кругах, считающих государственную оборону важной, говорили: с кремлевским диктатором нельзя вести переговоры, Украина нуждается в помощи как можно быстрее.
Это был главный посыл Мюнхенской конференции этого года для меня: наши союзники наконец осознали, что слова восточно-европейских стран всегда были правильными. России нельзя доверять.
Однако войну в Украине нужно рассматривать и шире: от ее исхода зависит, что будет происходить в мире на десятилетия вперед. Мы не можем позволить России ничего близкого к победе, потому что это вдохновит Китай, Северную Корею, Иран на свои следующие шаги... Хребет зла надо сломать на Донбассе и в Крыму!
Регион Балтии как буферная зона
Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша веками были буферной зоной между Западом и Востоком. И недаром узурпаторы вели кровопролитные бои за здешние земли — купцы Ганзейского союза хотели хорошего выхода в великую Россию, во времена Александра II в Палдиски была проложена железная дорога, чтобы Санкт-Петербург имел более быстрый доступ к Западу.
Мы можем очень точно указать момент в истории, когда Эстония формально прекратила свою роль буфера между Востоком и Западом. 29 марта 2004 года мы стали членом НАТО, и граница альянса переместилась в Нарву.
Я использую слово «формально», потому что в то время я был главой Сил обороны и точно помню, что членство в НАТО не особо изменило отношение к тому, что регион Балтии по-прежнему является чем-то вроде пограничной зоны между ними. Когда мы говорили о постоянной угрозе демократии со стороны России, Запад по-прежнему смотрел косо. Такие мысли считались упрямой юностью нашей демократий, в детстве мы пережили травмы и обиды.
Даже в 2008 году, когда Россия отбирала части Грузии, и в 2014 году, когда началось расчленение Украины, Запад продолжал верить, что путинский режим можно направить на мирную демократию словами.
Мы были умнее: укрепили союзнические отношения, развили широкую государственную оборону, исходя из воли к обороне, провели строительные работы в Эмари и Тапа, чтобы можно было разместить здесь силы, сдерживающие Россию. Свои шаги сделали латыши, литовцы, поляки. Нельзя недооценивать важность этих шагов в обеспечении собственной безопасности — именно поэтому Путин в конечном итоге выбрал в качестве своей жертвы Украину, а не какую-то страну Балтии.
Россия отравляет наши чувства
На следующей неделе исполняется год с начала полномасштабной войны в Украине, и Мюнхенская конференция показала, насколько изменился за это время западный мир. Влияние Восточной Европы в Евросоюзе и НАТО многократно возросло – с эстонской стороны стоит похвалить и министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, и премьер-министра Кая Каллас, которая никогда не боялась делать трудные шаги и говорить громкие слова. Мы не можем позволить себе колебания, потому что это экзистенциальная угроза нашей демократии.
Учитывая, насколько важными спикерами стали страны Балтии в демократическом мире, неудивительно, что Россия тоскует по старым временам, когда здешние земли были буфером между ней и Западом. Вспомним хотя бы заявления перед войной, когда требовали вернуть НАТО к границам 1991 года.
Конечно, наши союзники даже не желали это обсуждать, но это не означает, что усилия восточного соседа-террориста в этой области закончились. В то время как значение Эстонии на мировой арене значительно возросло, мы не можем забывать, что Россия последовательно пытается отравить умы нашего собственного народа, чтобы вернуть нас на много веков назад, когда мы были буфером между Западом и Востоком.
Субботнее сообщение Politico, что Кремль через Евгения Пригожина запланировал распространить в средствах массовой информации некоторые тезисы EKRE, которые разрушают веру в НАТО и Европейский союз, является хорошим напоминанием всего этого.