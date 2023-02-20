На трассу Тартуского марафона рухнула огромная сосна, один участник едва спасся

Андрус Компус, который вчера вышел на дистанцию, рассказал, что примерно за пять километров до финиша он неожиданно услышал треск.

«Посмотрел налево и увидел, что падает здоровенная сосна. Ждать было нельзя, единственный вариант – убегать на всей скорости, но в рыхлом снегу застряла лыжа и я упал на живот. Была только одна мысль, что дерево сейчас рухнет мне на спину и ничего с этим не поделаешь», - вспоминает он.

«Через доли секунды раздался ужасный треск и первая мысль – кажется, пронесло. К счастью, дерево упало в полутора – двух метрах от меня. Все, кто шли позади, сказали, что я родился в рубашке. Этого я не знаю, но мне невероятно повезло, сегодня мой второй день рождения», — сказал Компус вечером в день марафона.

Также Компус после финиша марафона задумался о том, что если из соображений безопасности на чемпионате мира по биатлону в воскресенье была отменена церемония награждения, то где же анализ безопасности и рисков Тартуского марафона?

«Я двукратный чемпионат лыжных марафонов Worldloppet, последний титул завоевал позавчера. Участвовал во множестве марафонов по всему миру. И никогда не слышал и не видел, чтобы на трассу падали большие деревья», - сказал чудом избежавший катастрофы спортсмен.

Также Компус рассуждает о том, что неужели действительно невозможно на этих местах срубить некоторые деревья, которые растут в метре от трассы – чтобы обеспечить безопасность участников.

Падение дерева слышала и видела также и участница марафона Марика Саар.

«Я была чуть впереди от этого дерева, но услышала треск, который прозвучал как выстрел и затем сильный грохот», - рассказала Саар.

Она оглянулась через плечо и заметила рухнувшую сосну.

«Видела, что там был один человек, который еле увернулся от трагедии», - добавила Саар.

Тут же началась паника, люди не понимали, сумел ли Компус выбраться целым из-под дерева или все же пострадал.