Врачи борются за жизнь Костомарова: у спортсмена поражена четверть головного мозга

«У Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое. По нашим данным, поражение легких — больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения», — сообщает источник, отмечая также, что у звездного пациента развивается внутримозговая гематома.

Согласно другим данным, мозг Романа не вызывает серьезных опасений у медиков. Самая большая нагрузка легла на почки и печень — они плохо справляются с большим количеством жидкости и поступаемых лекарств.