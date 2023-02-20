46-летнему Роману Костомарову поставили неутешительный диагноз — пневмония тяжелой формы, сообщает StarHit. Сильнейшее воспаление спровоцировало серьезные осложнения. Сначала появился некроз тканей, что привело к частичной ампутации конечностей. Теперь у пациента проблемы с жизненно важными органами.
Врачи борются за жизнь Костомарова: у спортсмена поражена четверть головного мозга
«У Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое. По нашим данным, поражение легких — больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения», — сообщает источник, отмечая также, что у звездного пациента развивается внутримозговая гематома.
Согласно другим данным, мозг Романа не вызывает серьезных опасений у медиков. Самая большая нагрузка легла на почки и печень — они плохо справляются с большим количеством жидкости и поступаемых лекарств.
«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», — заверил источник.