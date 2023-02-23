Эстонская Республика будет отмечать 105-летие своей независимости в первую годовщину начала агрессии РФ против Украины. Однако неизбежное обилие украинских символов в эстонском публичном пространстве 24 февраля вовсе не будет отвлекать народ Эстонии от собственного праздника, а, скорее, даст дополнительные основания задуматься о его ценности, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Первая годовщина страшной войны и национальный праздник в один день: как относиться к 24 февраля в Эстонии?
У одной из вызвавших на прошлой неделе в эстонском обществе острые дискуссии новостных тем c приближением и наступлением Дня независимости может открыться второе дыхание. В середине прошлой недели глава EKRE Мартин Хельме дал скандальное интервью, страсти вокруг которого уже улеглись, но озвученное в нем представление, что Эстония не должна называть войну в Украине своей войной, может в ближайшие дни - будучи поданным уже под немного другим соусом - снова завоевать общественное внимание.
При этом не обязательно, чтобы об этом жителей Эстонии опять призвал задуматься кто-то из политиков. Выглядит правдоподобным, что дискуссия по этой теме не будет «спущена сверху», а закипит «с низов», например, в соцсетях, пользователи которых наверняка будут давать оценки приуроченным к празднику речам и выступлениям государственных и общественных деятелей.
Без скорби нынешний День независимости Эстонии не обойдется
Такой риск вызван, разумеется, тем, что в чистом виде как праздничную дату день 24 февраля воспринимать сейчас невозможно. Именно в этот день в 2022 году Россия начала войну против Украины, так что не может быть сомнений, что все люди в Эстонии, кому по статусу положено поздравлять соотечественников с главным национальным праздником, будут говорить о войне в Украине никак не меньше, чем о самом праздничном поводе. Также очевидно, что ноты скорби в этих речах будут доминировать над нотами радости.
Конечно, если бы кремлевский диктатор год назад начал бы войну днем или двумя раньше, или же позже, все равно празднование очередной годовщины со дня провозглашения независимости Эстонии несло бы на себе заметную печать продолжающейся в Украине трагедии. Но совсем уж «точное совпадение» словно дополнительно поощряет людей в разных ветвях власти сказать нынче 24 февраля, что развернутая год назад агрессия против Украины заставляет эстонский народ еще сильнее ценить свободу.
Можно, однако, не сомневаться, что адептами концепции «не нашей войны» в тех же соцсетях такие слова будут подвергаться колкостям. Уже почти двенадцать месяцев немалое количество жителей Эстонии находит более или менее откровенные способы посмеиваться над выбором эстонского государства в пользу однозначной поддержки Украины в войне, и сейчас они получат особую мотивацию к своим экзерсисам в остроумии.
Поздравляя Эстонскую Республику с днем рождения, эстонские политики все равно громче всего будут говорить «Слава Украине!», что обязательно будет интерпретироваться сторонниками «эстонского нейтралитета» как возведенный в ранг госполитики мазохизм: мол, вместо того, чтобы гулять на своем празднике, Эстония решила носить траур по чужому горю.
В патриоты Эстонии записались те, кто привык над ней посмеиваться
Не стоит думать, что такую лукавую позицию занял в Эстонии прежде всего электорат возглавляемой Мартином Хельме партии; в самой большей степени она распространена среди тех местных русскоязычных жителей, которые 24 февраля 2022 года столкнулись с необходимостью отказаться от одной своей излюбленной привычки и стали искать ей эдакие лайт-эквиваленты.
Суть этой привычки тоже упиралась в то, чтобы упражняться в «ухмыляющейся» над эстонским государством риторике, но до 24.02.2022 эти ухмылки касались не Украины, а склонности эстонского государства различать в РФ военную угрозу для всего мира. Было принято реагировать на такие предупреждения верчением пальцем у виска и ехидными замечаниями о русофобии и паранойе.
После же 24.02.2022 та картина мира, на которой миролюбивая Россия становится объектом беспочвенных нападок злобных карликов, стала настолько неприличной, что от нее спешно пришлось отказываться, однако признание своих заблуждений и раскаяние в таковых не стало общей практикой.
Чаще происходило так, что на место той дихотомии, в рамках которой в сознании людей существовала хорошая Россия и плохая Эстония, пришла новая, в которой для России не нашлось места, зато появилась хорошая Эстония, а также Украина, ну не то чтоб совсем прям плохая, но как бы такая, до которой Эстонии не должно быть много дела, и потому что «все не так однозначно», и потому что «мы бедные» и не можем никому помогать.
В общем, держать Россию за хорошую держать стало более невозможно, но чтобы смягчить для себя удар от этого лишения, эти люди начали осторожно подтрунивать над ее противником в войне.
Это привело к парадоксальной ситуации, когда сотни людей, в качестве визитной карточки своего мировоззрения годами предъявлявшие шуточки даже не над эстонским государством, а над эстонской государственностью, вдруг начали проставлять на свои аватары эстонский флаг. Можно не сомневаться, что до февраля 2022 года они и в мыслях не допускали, что когда-нибудь так поступят, но они стали так поступать, - в режиме защитной реакции на столкновение с реальностью, в которой их соотечественники стали ставить на свои аватары флаги Украины.
Последние тем самым просто старались показать, что в войне зла и добра категорично выбирают добро; для ситуативных же патриотов Эстонии это было слишком болезненным тыком в то, кто и что является злом, и они стали как бы маркировать свой «Взгляд на вещи» эстонским триколором.
Они мотивировали этот шаг тем, что, мол, у всех жителей Эстонии есть своя собственная страна, а зацикливаться на какой-то другой - это, типа, помешательство. Но в действительности сакрализация Украины и жовто-блакитного прапора так тяготит их ровно потому, что прямо напоминает им, кто и чьи символы, напротив, стали табуированными.
Обилие украинских флагов не размывает идентичность Эстонии как государства
24 февраля 2023 года украинские флаги наверняка на широкой основе будут попадать в эстонском общественном пространстве туда, где в этот день обычно находилось место только флагам эстонским, и это наверняка не останется без ехидного внимания тех жителей нашей страны, кто любит талдычить, что в заботе об Украине Эстония позабыла о себе. Однако в действительности наблюдающееся в Эстонии воздание украинским госсимволам таких же почестей, что вроде бы должны быть положены только эстонским, вовсе не говорит о том, что люди в Эстонии стали меньше ценить ее суверенитет.
Даже в День независимости Эстонии флаги Украины в руках госчиновников и простых жителей не будут смотреться неуместными и не будут указывать на «кризис идентичности». Наоборот, они, скорее, подчеркнут, что тот миропорядок, при котором Эстония имеет счастливую возможность каждый февраль отмечать новый временной рубеж своей независимости, нуждается в защите, и что на первом рубеже этой обороны сейчас находится именно героический украинский народ.
То, что народ Эстонии 24 февраля найдет много поводов показать свою непреклонную солидарность с народом Украины, будет признаком вовсе не того, что эстонцы так привыкли к эстонской государственности, что перестали ее ценить; напротив, это будет яркое подтверждение тому, что народ Эстонии полон решимости беречь и защищать это достояние.
Конечно, траурное измерение уже никогда не покинет дату 24 февраля, поэтому День независимости Эстонии впрямь «уже никогда не будет прежним». Тем не менее, даты начала войн начинают терять в своем зловещии с того момента, когда у этих же войн появляется и дата завершения, - в том случае, конечно, если агрессор капитулирует.
В этом смысле Эстония, немало делающая для приближения победы Украины, может рассчитывать и на приятный ее «побочный эффект»: о жертвах Украины в войне никто не забудет, но ее победа хотя бы отчасти вернет дате 24 февраля в глазах человечества эмоциональную нейтральность. Таким образом, даже на уровне такого символизма заметно, что Эстония в своей поддержке Украины запрограммирована действовать не себе в ущерб, а себе во благо.