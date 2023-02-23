КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Первая годовщина страшной войны и национальный праздник в один день: как относиться к 24 февраля в Эстонии?

Суть этой привычки тоже упиралась в то, чтобы упражняться в «ухмыляющейся» над эстонским государством риторике, но до 24.02.2022 эти ухмылки касались не Украины, а склонности эстонского государства различать в РФ военную угрозу для всего мира. Было принято реагировать на такие предупреждения верчением пальцем у виска и ехидными замечаниями о русофобии и паранойе.

После же 24.02.2022 та картина мира, на которой миролюбивая Россия становится объектом беспочвенных нападок злобных карликов, стала настолько неприличной, что от нее спешно пришлось отказываться, однако признание своих заблуждений и раскаяние в таковых не стало общей практикой.

Чаще происходило так, что на место той дихотомии, в рамках которой в сознании людей существовала хорошая Россия и плохая Эстония, пришла новая, в которой для России не нашлось места, зато появилась хорошая Эстония, а также Украина, ну не то чтоб совсем прям плохая, но как бы такая, до которой Эстонии не должно быть много дела, и потому что «все не так однозначно», и потому что «мы бедные» и не можем никому помогать.

В общем, держать Россию за хорошую держать стало более невозможно, но чтобы смягчить для себя удар от этого лишения, эти люди начали осторожно подтрунивать над ее противником в войне.