АНАЛИЗ ⟩ Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза преподнесла бизнесу новую порцию бюрократии

«Задним числом мы можем сказать, что здесь была допущена ошибка», – признал член Рийгикогу Айвар Сыэрд.

Члены Рийгикогу не смогли выступить против Директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (Сorporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), исходящей от Европейского союза. В результате эстонские компании столкнуться с большим увеличением административной нагрузки и бюрократии. Политики признают ошибку, но не могут объяснить, почему она все-таки произошла.