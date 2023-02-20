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АНАЛИЗ ⟩ Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза преподнесла бизнесу новую порцию бюрократии

Микк Салу
, журналист
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза преподнесла бизнесу новую порцию бюрократии
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«Задним числом мы можем сказать, что здесь была допущена ошибка», – признал член Рийгикогу Айвар Сыэрд.
«Задним числом мы можем сказать, что здесь была допущена ошибка», – признал член Рийгикогу Айвар Сыэрд. иллюстрация: Postimees

Члены Рийгикогу не смогли выступить против Директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (Сorporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), исходящей от Европейского союза. В результате эстонские компании столкнуться с большим увеличением административной нагрузки и бюрократии. Политики признают ошибку, но не могут объяснить, почему она все-таки произошла.

​Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия), Айвар Сыэрд (Партия Реформ), Имре Соояэр, Маргит Сутроп (Партия Реформ), Оудекки Лооне (Центристская партия), Райво Тамм («Отечество»), Сирет Котка (Центристская партия), Тармо Круусимяэ («Отечество»), Тимо Суслов (Партия Реформ), Урве Тийдус (Партия Реформ) – члены комиссии по делам Европейского союза (ELAK) Рийгикогу, которые в сентябре 2021 года фактически одобрили увеличение объемов бумажной работы для эстонских предприятий. Среди тогдашних членов комиссии в данном заседании не приняли участия Сийм Каллас (Партия Реформ), Калле Грюнталь (EKRE), Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия), Мартин Репинский и Руубен Каалеп (EKRE).

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