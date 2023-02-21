Как Украина отдавала Донбасс. История лжи и разочарований

В марте 2014 года, в самый разгар «русской весны» донецкий Институт социальных исследований и политического анализа провел социальное исследование. Оказалось, что 20% опрошенных дончан готовы действиями поддержать российских «вежливых человечков», если они войдут в город.

20% выразили готовность с оружием в руках противостоять этому. И 60% просто хотели мирной жизни, не становясь на сторону ни Киева, ни Москвы. Нужно сказать, что электоральная база пророссийских сил в целом по Украине до 24 февраля 22 года составляла около 25%. И это уже без оккупированной части «пророссийского» Донбасса и Крыма.

То есть, не пророссийские настроения бросили Донбасс в «братские объятия» России, а тщательно культивируемое в нем чувство опасности, исходящее от «другой» Украины. Если бы не было «бандеровской угрозы», распространяемой российской пропагандой, то не было бы и необходимости просить защиты у Путина.

Российское телевидение «делит» Украину перед полномастабным вторжением. Фото: скриншот

Чувство опасности подогревали и заявления украинских популистов, и оторванные от реальности решения Киева, и местные «крепкие управленцы», и, конечно же, вся пропагандистская мощь РФ.

«Я не за это воевал, - говорит на видео совсем юный, тщедушный паренек из Славянска, который в 2014 влился в банду россиянина Стрелкова, захватившего его город. - Я пошел воевать, чтоб моя мама не работала на трех работах», - поясняет он, разочарованный реальностью в «ДНР». Это 2017 год. Через несколько дней он погибнет.