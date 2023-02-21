Когда меня просят рассказать о корнях войны, которая уже девять лет убивает когда-то самый густонаселенный промышленный регион, вопрос звучит так: «Как Россия забирала Донбасс?». Меня это оскорбляет, пишет из Киева Сергей Гармаш.
Как Украина отдавала Донбасс. История лжи и разочарований
Сама формулировка лишает Украину субъектности и снимает с нее ответственность за то, что происходит на ее территории. А если не осознать своих ошибок, то не будет и выводов, способных избавить регион от конфликта в будущем.
Я написал не о том «как Россия забирала…», а о том, как Украина отдавала Донбасс России. Путин пользовался теми возможностями, которые ему дали украинцы.
«Донбасс – за Россию!» – это пропагандистский миф
Принято считать, что Донбасс всегда был пророссийским. Это не так. Во время переписи населения 2001 года в Донецкой области 56,9% назвали себя украинцами и только 38,2% – русскими. В Луганской области украинцами считали себя 58%, а русскими – 39%.
Здесь важно понимать, что городское население Донбасса, коего там 90%, формировалось во второй половине XIX – начале XX веков, т.е. во время промышленной революции и советской индустриализации.
Быстрый промышленный рост вызвал приток в регион людей со всей территории империи, а позже – СССР. Одни ехали за длинным рублем, другие сбегали от угроз вроде раскулачивания.
Это создало «плавильный котел» народов, в котором национальность определялась решением получателя паспорта. Хотя в селах Донбасса до сих пор преимущественно говорят на украинском языке, в СССР было престижнее и безопаснее быть русским.
Особенно это касается периода раскулачивания и поиска «классовых врагов». Так «русскими» становились люди с украинскими фамилиями, хотя они ни разу не были в России.
Таким образом, перепись населения 2001 года дает представление не столько о действительном национальном составе, сколько о самоидентификации. Пророссийским украинский Донбасс, никогда не был. Но тогда каким же он был?
Донбасс проголосовал за независимость
Забастовка шахтеров в марте 1991-го стала одним из ключевых элементов обретения Украиной независимости. Среди требований бастующих было «Предоставление конституционного характера Декларации о государственном суверенитете Украины».
Сами шахтеры не скрывали, что политические требования были связаны не с пробуждением национального самосознания, а с неспособностью руководства СССР обеспечить нормальные условия жизни региону.
Одним из первых результатов забастовки 1989 года было принятие Верховным Советом УССР Закона «Об экономической самостоятельности Украинской ССР». Это говорит о том, что местная партноменклатура увидела свой интерес в распаде СССР.
Тезис «Украина кормит весь Союз» сыграл далеко не последнюю роль в том, что на референдуме о независимости Украины в декабре 1991 года 83,9% голосовавших в Донецкой области, были «за» независимость. В Луганской области за независимость были 80,65% голосовавших.
Однако в силу особенностей населения региона, его промышленной и урбанистической специфики, оно не могло воспринимать украинскую национальную идею на уровне языка или истории, как это было на Западе Украины.
На Донбассе национальна идея была связана с экономическим благосостоянием и демократией, с влиянием рабочего движения. Иначе говоря, «хлеб и уважение». Эту особенность региона следовало учитывать в политических решениях Киева.
К украинскому языку и вышиванке Донбасс враждебным никогда не был. Так, в 1990 году Стачечный комитет шахтеров потребовал от властей открыть в Донецке первую школу с украинским языком преподавания.
«Красные директора» как родоначальники сепаратизма
В 1993 году была еще одна забастовка. Причиной стал резкий рост цен при постоянных задержках с выплатой зарплат. К забастовке присоединились металлурги, химики, машиностроители.
По некоторым из выдвинутых шахтерами требованиям было понятно, что за спинами рабочих стояли «красные директора». Это были люди, получившие должности при СССР и КПСС, но в условиях ослабления центральной власти набрали огромный вес регионах.
В результате забастовки реально удовлетворены были только «директорские» требования, что не удивительно. Премьер-министром тогда был такой же «красный директор» Леонид Кучма, а первым вице-премьером – бывший директор донецкой шахты им. Засядько Ефим Звягильский.
Сразу с началом забастовки Донецкий облсовет, состоявший из тех же «красных директоров», поддержал требования шахтеров, но «под шумок» выдвинул свои – оставлять в регионе 70% заработанных средств и передать под контроль области 400 основных промышленных предприятий.
Так после распада СССР местные элиты использовали рабочее движение, чтоб получить деньги и власть в регионе. Россию тогда никто не звал, поскольку она сама была в тяжелой экономической ситуации.
Ельцинская нестабильность пугала местных. «Красные директора», как и большинство населения Донбасса, были ментально советскими людьми, но никак не российскими.
Впервые политические вопросы с Донбасса зазвучали в 1994-м и снова от областных советов Донецкой и Луганской областей. В областях были проведены «консультативные опросы»: о федерализации Украины, о русском языке как втором государственном, об образовании, и об углублении интеграции в СНГ.
На все вопросы 80–90% избирателей ответили – «за». Неофициальным лозунгом кампании вместо «Украина кормит СССР» стал лозунг «Донбасс кормит Украину». Народ, естественно, повелся, ведь не Киев, а именно директор завода решал, будет ли у тебя завтра кусок хлеба с маслом.
Это выглядит как зачатки сепаратизма, и некоторые исследователи видят причину в «русскоязычности» региона. Но местная элита просто вела себя также, как республиканская, когда Украина выходила из Союза.
На фоне неспособности центра обеспечить населению благосостояние местные «царьки» увидели возможность укрепить свою власть. Региональные элиты начали замыкать на себя все. Даже тезис об углублении интеграции с СНГ был обусловлен не симпатиями к России, а желанием сохранить те, еще советские, производственные связи, которые обеспечивали работу донбасским предприятиям.
Такая модель поведения была естественной для всех региональных элит не только Украины, но и большинства постсоветских стран.
Ахметов, Янукович и другие картежники
Скоро «сепаратизм» был отброшен за ненадобностью. После выборов 1994 года донбасские элиты захотели влияния на всю страну. В Донецке в то время появилась реклама со слоганом «В Киеве делают политику, в Донецке – деньги».
Возникли первые корпорации: «Атон» и «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), которые замкнули на себя поставки российского газа промышленным предприятиям региона и сбыт их продукции. Начал формироваться «донецкий клан».
Их политическим крылом стала Либеральная партия Украины. Лидером ЛПУ был первый украинский публичный олигарх Евгений Щербань: молодой, обаятельный и супербогаты. Но в 1996 году он был убит.
На обломках империи Щербаня вскоре взошла еще более яркая звезда – Ринат Ахметов, в орбите которого вращался и Виктор Янукович. Имеющие криминальное прошлое и сделавшие себя игрой в карты, эти люди взяли под тотальный контроль местные СМИ и политическую «фауну».
После того, как Донбасс обеспечил в 1998 году второй президентский срок Леониду Кучме, они получили от него практически монополию на область. До 2014 года донецкие и луганские элиты культивировали региональный патриотизм, который позволял им контролировать свое население.
Благодаря высокой плотности этого подконтрольного «клану» населения, которое голосовало на выборах «как надо», они получили серьезное политическое влияние в стране. В основе этого «патриотизма» лежала обида и чувство опасности, исходящее (согласно предыдущему опыту), от других региональных кланов.
Вопросы русского языка, которые неизменно поднимались во всех избирательных кампаниях местными политиками, были ориентированы на манипулирование людьми для защиты своей власти, а никак не на интересы РФ.
Но худшее состояло в том, что «региональная идея» была безальтернативной на Востоке Украины. Не рискуя вступать в конфронтацию с откровенно опасными «донецкими», представители других партий уже с конца 90-х и забыли про Донбасс.
В 2014 году это обернется и против Украины и против самой донецкой «элиты», но подчеркиваю: до 2014 года массовых пророссийских настроений на Донбассе не было!
Впрочем, какое-то количество людей, которые с симпатией смотрели в сторону РФ, стало увеличиваться. В Украине в начале нулевых были политические скандалы и неопределенность, тогда как в Москве – молодой, волевой президент, умеющий понятно говорить и эффективно решать проблемы.
На Донбассе – безработица и низкий уровень зарплат, а у соседей, особенно в столицах, есть и работа зарплаты и в разы выше. Однако все это было на бытовом уровне. В политике все пророссийские партии (например, «Русский блок», «Гражданский конгресс»), остались маргинальными.
Даже если вспомнить события Оранжевой революции и культивирование идеи раскола Украины на Запад и Юго-восток, то и он был ориентирован не на создание пророссийских настроений, а на мобилизацию электората соперниками: Ющенко и Януковичем.
Российские политтехнологи подкинули дровишек
Идеи, придуманные российскими политтехнологами для Партии регионов Януковича, в 2014 стали теми дрожжами, которые подняли на Донбассе опару «русского мира». В свою очередь, на Западе Украины они стигматизировали население Донбасса, переведя его поголовно, в разряд пророссийского.
С приходом в 2000 году к власти Путина, Москва, через контролируемые ею телеканалы и банальной покупкой украинских политиков стала системно подогревать эти мифы. К тому моменту как в 2013 году «рванул» в Киеве второй Майдан, в Донецке тоже уже были недовольны Януковичем.
Бизнес, который страдал от произвола «семьи» Януковича, обычные люди не дождались улучшения жизни. Однако происходившее в столице, рассматривалось в Донецке не как борьба за цивилизованный путь развития страны, а как попытка унизить регион и забрать то, что было «нажито непосильным трудом».
Ошибкой восточно-украинских элит стало то, что они в феврале-мае 2014 года видели угрозу в Киеве, но не в Москве. Когда же разглядели, было поздно. Еще одной трагической ошибкой, но уже украинского государства, было отсутствие в регионе эффективных государственных институтов. Формально они были, но фактически подчинялись не государству, а местным элитам, которые – смотри выше.
Ну и скорее даже не ошибкой, а российской спецоперацией, была отмена Закона «Об основах государственной языковой политики». Он был принят в 2012 году усилиями Партии регионов и гарантировал применение языка, который 10% населения региона считали родным, наравне с государственным.
На практике этот закон почти не применялся, но политики всегда использовали вопрос языка как наиболее чувствительный для своих избирателей, поэтому и принятие закона, и его отмена были поданы как акты символической победы одних над другими.
Самое интересное, что и.о. президента Украины Александр Турчинов так и не подписал решение Верховной Рады по языку, но это было уже не важно. «Отмена» этого закона и кампания по сносу памятников Ленина стали триггером, который обострил долго культивированное на Донбассе чувство обиды на Украину.
Почему я считаю, языковый закон был российской операцией? Потому что по такому же сценарию развивался Приднестровский конфликт в Молдове: памятники, языковой закон и колонны силовиков, направлявшиеся в города чтобы подавлять сопротивление.
В случае с Донбассом таких колонн силовиков не было, поэтому их придумали. Секретарь Донецкого горсовета (сейчас он уже в России) распространил информацию о, якобы, едущих к Донецку колоннах с «бандеровцами», которые будут захватывать органы власти региона. В ответ, протестующие, воодушевляемые российскими «добровольцами» сами захватили эти здания.
ДНР как черная дыра вместо Донбасса
Тот же сценарий, который привел к появлению Приднестровской республики, в нашем случае привел к созданию так называемых ДНР и ЛНР. Это было всем понятно и в Киеве, и в Донецке, но каждая из сторон была уверена, что сможет контролировать этот конфликт. Все думали, что Путин остановится на Крыме.
Но кто же, в таком случае, кричал в Донецке и Луганске «Путин приди!»? Во-первых, это были люди, которые на вопрос «который час» называли московское время. Напоминаю, Украина в другом часовом поясе. Этих людей свозили автобусами из Ростовской области. Через государственную границу! И куда смотрели местные царьки?
Во-вторых, это были пенсионеры с нищенской пенсией и массой свободного времени, советскую ментальность которых задел и языковой вопрос и судьба ленинских истуканов.
В-третьих, это всякого рода бандиты, которых, вовсе не бесплатно, мобилизовал Янукович, рассчитывая сохранить контроль над регионом. Янукович ведь тоже был обижен на «донецких» за то, что недостаточно активно поддерживали его во время Майдана.
В марте 2014 года, в самый разгар «русской весны» донецкий Институт социальных исследований и политического анализа провел социальное исследование. Оказалось, что 20% опрошенных дончан готовы действиями поддержать российских «вежливых человечков», если они войдут в город.
20% выразили готовность с оружием в руках противостоять этому. И 60% просто хотели мирной жизни, не становясь на сторону ни Киева, ни Москвы. Нужно сказать, что электоральная база пророссийских сил в целом по Украине до 24 февраля 22 года составляла около 25%. И это уже без оккупированной части «пророссийского» Донбасса и Крыма.
То есть, не пророссийские настроения бросили Донбасс в «братские объятия» России, а тщательно культивируемое в нем чувство опасности, исходящее от «другой» Украины. Если бы не было «бандеровской угрозы», распространяемой российской пропагандой, то не было бы и необходимости просить защиты у Путина.
Чувство опасности подогревали и заявления украинских популистов, и оторванные от реальности решения Киева, и местные «крепкие управленцы», и, конечно же, вся пропагандистская мощь РФ.
«Я не за это воевал, - говорит на видео совсем юный, тщедушный паренек из Славянска, который в 2014 влился в банду россиянина Стрелкова, захватившего его город. - Я пошел воевать, чтоб моя мама не работала на трех работах», - поясняет он, разочарованный реальностью в «ДНР». Это 2017 год. Через несколько дней он погибнет.
А что будет после победы Украины, когда в политическую жизнь страны вернутся русскоязычные территории? Со всем бэкграундом и обидами. Куда будет дрейфовать Донбасс, когда начнет валиться РФ, и в новой геополитической реальности будут самоопределяться русскоязычные и православные Кубань и Ставрополье?
Есть хороша книга об истории конфликтов на Балканах – «Балканские призраки». Конфликты не возникают из ничего, они создаются из нетерпимости и взаимных обид жителей одной страны, одного региона, одного города. Из волюнтаристских, а не эволюционных процессов. Украина и Россия сейчас активно создают «донбасские призраки».
Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».
Автор материала - Сергей Гармаш
Родился 27 февраля 1974 года в Енакиево Донецкой области.
В 1997 году окончил Институт журналистики Киевского Национального Университета им. Т.Г. Шевченко.
Карьера. С 1991 по 1993 гг. – корреспондент Енакиевской независимой газеты «Панорама».
С 1993 по 1996 гг. – редактор Енакиевского городского радио.
С 1996 по 2004 гг. – корреспондент Радио Свобода в Донецкой области.
С 2001 по 2003 гг. – корреспондент «Интерфакс-Украина» в Донецкой области.
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
Уехал из Донецка в Киев в мае 2014 года.
С 9 июня 2020 года представляет оккупированный Россией Донецк в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.