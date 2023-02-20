Тартуская городская управа направила Министерству экономики и коммуникаций обращение, в котором изложила свой план ввести обязательство по предоставлению общественных услуг на авиалинии Тарту-Хельсинки, что позволит финансово поддерживать оператора линии.
Тарту хочет начать субсидировать авиалинию в Хельсинки
Тартуский аэропорт был реконструирован в 2008 году, после чего из Тарту периодически отправляются прямые рейсы в Ригу, Стокгольм, Хельсинки и Таллинн различными компаниями. Согласно обращению, последний оператор – Finnair, прекратил предоставление услуги в октябре прошлого года. По данным городской управы, данные показывают, что, хотя возможность летать из Тарту интересовала несколько авиакомпаний, рентабельность услуги была незначительной.
Анализируя различные варианты, Тартуская городская управа считает целесообразным определить полеты из Тарту как услугу, представляющую общественный интерес, и установить обязанность по предоставлению услуг наиболее подходящей для города международной авиакомпании, а также оказать помощь авиакомпании.
Если деятельность конкретной авиакомпании определяется как услуга, представляющая общий интерес, компенсация выплачивается на условиях, соответствующих условиям решения Европейского суда по делу Altmark, что не является государственной помощью. По данным городской администрации, несколько стран-членов Европейского Союза также воспользовались такой возможностью и установили обязательство по обслуживанию населения для многих авиакомпаний. Однако такого опыта и практики в Эстонии пока нет.
Тарту также заказал экономическое исследование прямого международного сообщения аэропорта, чтобы выяснить, является ли прямое авиасообщение финансово устойчивым и каково его социально-экономическое влияние. По словам представителей города, результаты исследования подтверждают их точку зрения и подтверждают необходимость международного авиасообщения.
В связи с этим Тарту готовит проект по установлению обязательства по обслуживанию населения, который необходимо направить в Европейскую комиссию, другие соответствующие государства-члены, аэропорты и авиакомпании. Город также готовит закупочную документацию для заказа воздушного сообщения, соответствующего условиям обязательства по оказанию коммунальных услуг.
Однако, прежде чем предпринимать соответствующие шаги, городская управа хочет согласовать позиции по вопросу о том, кто правомочен устанавливать обязательство по оказанию государственной услуги в отношении линии международных рейсов в соответствии с внутренним законодательством Эстонии. Поскольку международный авиамаршрут имеет решающее значение с точки зрения экономического и социального развития города Тарту, установление обязанности по предоставлению общественных услуг можно рассматривать как вопрос местной жизни, решение и организация которого осуществляется властями местного самоуправления, что, по словам городской управы, поддерживается и Конституцией.
В документах по развитию города Тарту, уезда Тартумаа и Южно-Эстонского региона одной из важных целей является развитие международного воздушного сообщения Тарту, и в бюджете города предусмотрены соответствующие финансовые ресурсы для поддержки линии международных рейсов. Таким образом, по мнению Тартуской городской управы, для самого города оправдано и юридически допустимо установить обязательство по предоставлению государственной услуги в отношении подходящей для города линии международных рейсов.