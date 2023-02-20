Тарту хочет начать субсидировать авиалинию в Хельсинки

Тартуский аэропорт был реконструирован в 2008 году, после чего из Тарту периодически отправляются прямые рейсы в Ригу, Стокгольм, Хельсинки и Таллинн различными компаниями. Согласно обращению, последний оператор – Finnair, прекратил предоставление услуги в октябре прошлого года. По данным городской управы, данные показывают, что, хотя возможность летать из Тарту интересовала несколько авиакомпаний, рентабельность услуги была незначительной.

Анализируя различные варианты, Тартуская городская управа считает целесообразным определить полеты из Тарту как услугу, представляющую общественный интерес, и установить обязанность по предоставлению услуг наиболее подходящей для города международной авиакомпании, а также оказать помощь авиакомпании.

Если деятельность конкретной авиакомпании определяется как услуга, представляющая общий интерес, компенсация выплачивается на условиях, соответствующих условиям решения Европейского суда по делу Altmark, что не является государственной помощью. По данным городской администрации, несколько стран-членов Европейского Союза также воспользовались такой возможностью и установили обязательство по обслуживанию населения для многих авиакомпаний. Однако такого опыта и практики в Эстонии пока нет.

Тарту также заказал экономическое исследование прямого международного сообщения аэропорта, чтобы выяснить, является ли прямое авиасообщение финансово устойчивым и каково его социально-экономическое влияние. По словам представителей города, результаты исследования подтверждают их точку зрения и подтверждают необходимость международного авиасообщения.