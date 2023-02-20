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Видео ⟩ Нападающие «Коламбуса» и «Аризоны» устроили феерическую драку на льду

rus.postimees.ee
Нападающие «Коламбуса» и «Аризоны» устроили феерическую драку на льду
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Фрагмент драки форвардов.
Фрагмент драки форвардов. Фото: Joe Camporeale

Накануне между нападающими «Аризона Койотс» и «Коламбус Блю Джекетс» произошла драка.

Потасовка началась на 56-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, когда сцепились Ник Ритчи («Койоты») и Мэтью Оливье («Коламбус»). Причина драки неизвестна, относительно спокойная потасовка быстро переросла в полноценную разборку, разнимать которую пришлось судьям. Оба зоккеиста получили пятиминутное удаление.

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