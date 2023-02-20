Связанные с EKRE резервисты и отставные военные: мы серьезно обеспокоены информационной атакой

Мы, резервисты и отставные военные, серьезно обеспокоены информационной атакой, у которой явные признаки зарубежной информационной операции, с целью повлиять на результаты выборов в Рийгикогу.

Издание Politico и эстонские СМИ распространяют информацию, что российская частная армия «Вагнера» пыталась искать контакт с Эстонской консервативной народной партией в 2019 году. Хотя Politico ссылается на один документ, в котором говорится, что коллеги руководителя «Вагнера» Евгения Пригожина планировали поддержать EKRE до выборов в Европейский парламент в 2019 году, научный сотрудник Балтийского колледжа обороны Вильяр Веэбель заявил в статье: «Сотрудничество началось потому, что EKRE хотела радикальную конфронтацию с либеральными партиями, и они были рады получить такой профессионально подготовленный пакет».

В этом предложении сотрудничество между EKRE и Вагнером представляется как факт. Веэбель не предоставляет никаких доказательств, чтобы подкрепить свою претензию. Обращаем внимание, что работодателям Веэбеля является учебное учреждение входящее в состав Сил обороны и это возлагает на его слова большую ответственность.

Мы, подписавшие, посвятили свою карьеру и жизнь защите Эстонии от враждебных иностранных сил. Мы дали солдатскую клятву, которая обязывает оставаться верными демократической Эстонии и ее конституционному порядку, обязывает нас защищать Эстонию от врага. Обвинения в том, что наша партия сотрудничала с Россией, должны быть подтверждены доказательствами или решительно опровергнуты.

В информационных операциях, которые происходят за несколько недель до выборов - ничего необычного. С начала 1990 года Кремль заинтересован в демонизации эстонских национальных сил. Стоит отметить, что научный сотрудник Веэбель числится на веб-сайте Валдайского клуба, который напрямую связан с Кремлем. Если текущая информационная операция способна повредить репутацию национальной партии, то Кремль выполнил свою цель с помощью Politico и, к сожалению, и с помощью эстонских государственных учреждений и средств массовой информации.