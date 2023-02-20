ЕС запустил гражданскую миссию в Армении

Гражданская миссия Европейского союза в Армении (EUMA) официально начала работу в понедельник, 20 февраля. Общая численность ее персонала - исключительно гражданского, как подчеркивают в Брюсселе, составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. EUMA - нейтральная и не несущая исполнительной функции миссия, указано в заявлении Совета ЕС.

Она рассчитана на два года с целью содействовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие и безопасность в пострадавших от карабахского конфликта регионах, а также способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Оперативный штаб EUMA будет находиться в Ехегнадзоре Вайоцдзорской области. Миссия будет действовать исключительно на армянской территории. Функции командующего гражданскими операциями будет выполнять директор отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат, а главой миссии назначен Маркус Риттер, бывший начальник германского Федерального управления полиции в Штутгарте.

Мирные переговоры между Ереваном и Баку

18 февраля прошли первые за пять месяцев переговоры о мире между Арменией и Азербайджаном. Армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Пашинян подтвердил готовность Армении к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, «которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе». Азербайджанская сторона официально представила предложение о создании в двустороннем порядке контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, рассказал Алиев.