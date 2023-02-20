США связывались с Россией: как готовили внезапный визит Байдена в Киев

По словам автора материала, корреспондента AP в Белом доме Зика Миллера, в администрации Байдена сообщили, что «имело место необходимое общение с русскими». Он не уточнил других подробностей.

По информации AP, пока Байден находился в Киеве, за воздушным пространством над городом с территории Польши следили американские самолеты-разведчики.

AP и CNN также рассказали другие подробности визита Байдена в Украину. Президент США вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном около четырех часов утра 19 февраля. Он сделал остановку на авиабазе Рамштайн в Германии, прежде чем отправиться в Украину. Байден прибыл в Киев около восьми утра 20 февраля и провел в столице Украины больше пяти часов.

По информации AP и CNN, о планах Байдена отправиться в Киев знал лишь узкий круг сотрудников Белого дома. С ним прилетели советник по национальной безопасности Джейк Салливан, замглавы аппарата Белого дома Джен ОʼМэлли Диллон, личный помощник Энни Томасини и два журналиста, которым запретили проносить на борт самолета записывающие устройства.

В Киеве Джо Байден провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов и заявил, что президент России Владимир Путин «чертовски ошибался», когда в начале вторжения думал, что «Украина слаба, а Запад расколот».

Зеленский назвал переговоры с Байденом «плодотворными» и «очень важными». «Результаты этого визита обязательно будут видны, обязательно окажут влияние на ситуацию на поле боя в ходе освобождения наших территорий», – сказал украинский президент.

Нынешний приезд Байдена стал первым визитом президента США в Украину за 15 лет. В предыдущий раз Киев посещал президент Джордж Буш-младший в 2008 году. При этом сам Байден ранее шесть раз бывал в Киеве в статусе вице-президента в администрации Барака Обамы.