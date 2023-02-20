Рейнсалу: Украине нужно передать миллион артиллерийских снарядов

Рейнсалу приветствовал принципиальное одобрение десятого пакета санкций со стороны глав МИД ЕС и план привести его в исполнение до 24 февраля, когда исполнится год с начала полномасштабной войны России в Украине. Он добавил, что наряду с введением новых санкций, не менее важно гарантировать невозможность для России обойти действующие санкции. «Наряду с дополнительными санкциями мы должны срочно понизить ценовой потолок на нефть, потому что на полученные средства Россия финансирует войну в Украине», – сказал Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что Украине для защиты своей и европейской безопасности сейчас особенно необходимы вооружение и боеприпасы, которые ЕС мог бы из соображений эффективности передать ей в рамках совместного тендера.

«Украине срочно требуются дополнительные боеприпасы, чтобы защитить себя и европейскую безопасность, – сказал он. – Согласно предложению Эстонии, страны ЕС могли бы предоставить миллион артиллерийских снарядов. При нынешних мощностях производства Европе потребовалось бы четыре года на производство такого количества. У Украины нет времени, чтобы столько ждать. Мы должны существенно повысить свою мощность производства – Эстония предлагает сделать это за шесть месяцев. Только быстрыми действиями мы гарантируем победу Украины. Я хочу, чтобы принципиальные решения были приняты уже в течение ближайших недель».

На заседании совета также обсудили привлечение России к ответственности за совершенные в Украине преступления. «Моральный долг международной общественности – привлечь российское руководство к ответственности за кошмары войны», – сказал Рейнсалу.

Главы МИД ЕС встретились также со своим молдавским коллегой Николае Попеску, чтобы обсудить влияние российской агрессии на Молдову. «Эстония поддерживает Молдову на пути в ЕС и мы готовы помогать им словом и делом», – сказал Рейнсалу, который также предложил ввести санкции ЕС против молдавских олигархов, действующих в интересах России.