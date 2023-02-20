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В Маарду неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами

Полиция: мы очень серьезно относимся к таким преступлениям
rus.postimees.ee
В Маарду неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами
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В Маарду неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами.
В Маарду неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами. Фото: Daniil Ryaska

15 января неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами. Полиции пока не удалось найти преступника. 

«В ночь на 15 февраля, около 00:10, полицию вызвали в Маарду, где мужчина, личность которого пока не удалось установить, бросил камень на припаркованную машину», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт. По ее словам, когда полиция прибыла, мужчины уже не было на месте, и его также не нашли в окрестностях места происшествия. 

«Недопустимо вести себя враждебно или портить чужое имущество. Таким образом подрывается чувство безопасности. Полиция относится к таким преступлениям очень серьезно», - заявила Лихтфельдт.

Она отметила, что и в прошлом полиция замечала проявления вражды по отношению к украинцам. Например, в августе прошлого года пьяный мужчина сжег украинский флаг на Балтийском вокзале, а другой мужчина разместил в социальной сети видео, в котором он топчется на украинском флаге. Оба мужчины были оштрафованы. 

Кроме того, в последнее время в полицию сообщалось о нескольких случаях, когда у автомобилей с украинскими номерами кололи шины или повреждали краску. 

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