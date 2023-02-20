В Маарду неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами и написал на ней ругательство

«В ночь на 15 февраля, около 00:10, полицию вызвали в Маарду, где мужчина, личность которого пока не удалось установить, бросил камень в припаркованную машину», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт. По ее словам, когда полиция прибыла на место, виновник уже скрылся, и в окрестностях места происшествия его найти не удалось.

«Недопустимо вести себя враждебно или портить чужое имущество. Таким образом подрывается чувство безопасности. Полиция относится к таким преступлениям очень серьезно», - заявила Лихтфельдт.

Она отметила, что и в прошлом полиция замечала проявления вражды по отношению к украинцам. Например, в августе прошлого года пьяный мужчина сжег украинский флаг на Балтийском вокзале, а другой мужчина разместил в социальной сети видео, в котором он топчется на украинском флаге. Оба мужчины были оштрафованы.