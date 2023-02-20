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Полиция просит помощи: ваш видеорегистратор заснял сегодняшнее возгорание автомобиля на Ярвевана-теэ?

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи: ваш видеорегистратор заснял сегодняшнее возгорание автомобиля на Ярвевана-теэ?
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ДТП на Ярвевана-теэ.
ДТП на Ярвевана-теэ. Фото: Sander Saarm

Полиция просит всех участников дорожного движения, чей автомобильный видеорегистратор заснял сегодня утром возгорание машины в Таллинне на Ярвевана-теэ, дать о себе знать. 

Этим утром в Таллинне на Ярвевана-теэ загорелся автомобиль volkswagen. Скорая помощь доставила 58-летнего водителя в больницу. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что водителю удалось выбраться из горящей машины, а она продолжила движение. Автомобиль проехал еще минимум сто метров.

Полиция просит всех участников дорожного движения, чей автомобильный видеорегистратор заснял сегодня утром возгорание автомобиля volkswagen в Таллинне на Ярвевана-теэ, дать о себе знать по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee или по номеру 53422905.

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