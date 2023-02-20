Полиция просит помощи: ваш видеорегистратор заснял сегодняшнее возгорание автомобиля на Ярвевана-теэ?

Этим утром в Таллинне на Ярвевана-теэ загорелся автомобиль volkswagen. Скорая помощь доставила 58-летнего водителя в больницу. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что водителю удалось выбраться из горящей машины, а она продолжила движение. Автомобиль проехал еще минимум сто метров.