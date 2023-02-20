Нидерланды обвиняют РФ в подготовке диверсии на их энергосистеме

По данным нидерландской спецслужбы, несколько месяцев назад в Северном море было замечено российское судно, собиравшее информацию о парках ветрогенераторов. По словам главы MIVD Яна Свилленса, действия судна представляли собой «подготовку к нанесению ущерба и диверсии». Береговая охрана и военно-морские силы Нидерландов вовремя обнаружили шпионское судно и заставили его свернуть, уточнил он.

По оценке Свилленса, Россия по-прежнему «очень заинтересована» в сведениях, касающихся инфраструктуры в Северном море. В частности, речь идет о проложенных по дну интернет-кабелях и газопроводах. «Это делает очевидным тот факт, что угроза для Нидерландов конкретнее, чем многие думают», - подчеркнул глава военной разведки королевства.

Высылка дипломатов РФ из Нидерландов

Двумя днями ранее, 18 февраля, Нидерланды объявили о высылке нескольких российских дипломатов. Как отмечается в заявлении властей королевства, к подобному развитию ситуации привело то, что «Россия то и дело пытается разместить офицеров спецслужб на дипломатических должностях», «при этом Россия отказывается выдать визы нидерландским дипломатам для работы в генконсульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве».

На фоне этой ситуации в том же пресс-релизе было объявлено о закрытии генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге с 20 февраля и российского торгового представительства в Амстердаме с 21 февраля.

20 февраля МИД РФ выступил с ответным заявлением, назвав решение Нидерландов по высылке российских дипломатов «недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений», и пообещав, что Москва «неизбежно» ответит.