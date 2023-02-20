«Новости в 7» за 20 февраля: как граждане ЭР голосуют за границей, грядет ли забастовка на ж/д, «Модный поворот» в Нарве и реконструкция сражения 1919 года

Сегодня в выпуске:

- Голосование на выборах в Рийгикогу официально началось! Но сделать это могут пока что только избиратели, находящиеся за гранией Эстонии. Подробности в нашем репортаже из Варшавы

- Короткие новости: на какую сумму Эстония закупила оружия и о резком росте количества краж в магазинах

- Более полугода машинисты пассажирских поездов не могут договориться с работодателем о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Грядет ли забастовка на железнодожном транспорте, выясняла наша корерспондент

- В Ида-Вирумаа открывается школа моды «Модный поворот», позволяющая всем желающим создать собственную коллекцию под руководством известных модельеров и заодно попрактиковать эстонский язык. Как попасть в «модный дом» и что будут изучать ученики — в нашем сюжете

- Мировые новости: о визите Байдена в Киев, рекордном подорожании яиц в США и где зацвела дикая лаванда

- Эстонский, латвийский и литовский военно-исторические клубы показали в воскресенье в военном музее в Виймси историческую реконструкцию сражения Освободительной войны, в которой красные латышские стрелки выступили против эстонских гимназистов. Все подробности — в материале нашей съемочной группы